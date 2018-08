Belgen bouwen verplaatsbaar dorp op eiland Texel

Het Kempense bedrijf Skilpod investeert 1,5 miljoen euro in een geautomatiseerde fabriek waar op termijn één kant-en-klare woning per dag van de band zal rollen.

De productielijn zal dit najaar klaar zijn om in eerste instantie 77 woningen – met alles erop en eraan - af te werken die samen een verplaatsbaar dorp zullen vormen op het Nederlandse Waddeneiland Texel. De woningen met een bewoonbare oppervlakte van 90 m2 worden in hun geheel verscheept, ter plekke aangesloten op de leidingen en daarmee is de kous af.

‘Er is daar momenteel een nood aan woningen, maar binnen 20 jaar voorspelt men er een daling van het aantal gezinnen. Texel zoekt de oplossing in tijdelijke woningen die verplaatsbaar zijn’, aldus Filip Timmermans, die zes jaar geleden met twee partners Skilpod uit de grond stampte.

Schermvullende weergave ©Skilpod

Skilpod maakt gestandaardiseerde woonmodules die als gestapelde Lego-blokjes geïntegreerd kunnen worden in appartementsgebouwen. Het leverde onlangs een 40-tal van die modules voor studentenhuisvesting in Antwerpen.

Vraag naar kleine woningen

‘De vraag naar kleinschalige woningen stijgt enorm’, klinkt het. ‘Dat is precies wat wij in onze fabriek kunnen maken, goedkoper en een pak sneller dan in de klassieke bouw. Terwijl de funderingen gegoten worden, zijn we in ons atelier al bezig met de modules.’

De omzet van Skilpod verdubbelt nu al enkele jaren na elkaar en zal dit jaar 6 à 7 miljoen euro bedragen. Tot op heden werkte Skilpod opdrachten af voor overheden in België en Nederland. Het bedrijf uit Geel hoopt tegen volgend jaar ook woningen te produceren voor particulieren en prefabkamers voor hotels.