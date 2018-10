Belgen gaan rijtjeshuis 3D-printen

Begin volgend jaar rolt in Westerlo een rijtjeshuis, twee verdiepingen hoog, uit een 3D-printer. ‘Dit heeft niemand ons voorgedaan. De bouwsector staat voor een revolutie’, zegt Kamp C-directeur Peter-Paul van den Berg.

10 meter breed. 10 meter diep. 10 meter hoog. In Westerlo is de grootste 3D-betonprinter ter wereld in opbouw. Nog enkele maanden experimenteren met het toestel en dan wil een consortium van bouwbedrijven, onderzoeksinstellingen en architecten met het echte werk beginnen.

‘En dat is: laagje per laagje de ruwbouw van een rijtjeswoning printen. Steunpilaren, vloeren, muren. Twee verdiepingen hoog’, zegt Peter-Paul van den Berg, de directeur van Kamp C, dat innovatie in de bouwsector stimuleert en het project aanstuurt. De start is gepland in maart. Enkele weken later zou het project klaar moeten zijn, al kan het in principe sneller. ‘We gaan niet de klok rond printen, enkel overdag. Dat betekent ook dagelijks een uur voorbereiding en op het einde van de dag een uur de leidingen uitspuiten.’ Eens het dak erop en de binnenafwerking klaar zal Kamp C het gebouw gebrui- ken als vergader- en demoruimte.

Voor een printer is een gebogen oppervlakte even eenvoudig te maken als een rechte muur. Dat betekent meer vrijheid in design. Peter-Paul van den Berg directeur Kamp C

Van den Berg spreekt over een wereldprimeur. ‘Op die schaal heeft niemand ons dat voorgedaan.’ Maar er is wel degelijk een race aan de gang om de eerste te zijn, met Nederland als tegenspeler. Daar is intussen een eerste betonnen 3D-geprinte fietsbrug in gebruik genomen. En in Eindhoven verrijst volgend jaar een wijk met vijf geprinte woningen, waarbij de complexiteit beetje bij beetje wordt opgedreven. Eerst een gelijkvloerse woning, om af te sluiten met een gebouw van 8 meter hoog. Ook elders in de wereld lopen projecten met betonprinters, van China en Rusland tot Denemarken en Italië. ‘Maar dat gaat ofwel over kleinere woningen ofwel over ruwbouwmodules, die in een fabriek geprint en vervolgens op de werf aaneengezet worden.’

Voor het project - C3PO, genoemd naar de robot uit Star Wars - is 1,5 miljoen euro uitgetrokken, waarvan zowat de helft is gefinancierd met Europese subsidies. De printer alleen al kostte ‘enkele honderdduizenden’ euro’s. Ook de UGent, die een kleine betonprinter gebruikt voor onderzoek, is erbij betrokken. ‘Er komt heel wat bij kijken, hoor. Vooral het materiaal is cruciaal’, zegt Van den Berg. Het materiaal mag bijvoorbeeld niet te snel uitharden, maar ook niet te traag. Het moet perfect zijn zodat de verschillende laagjes sterk hechten. Ook onderzoek naar materialen die sneller door de printkop kunnen, is bezig.

Wilgentak

In theorie heeft de technologie enkel voordelen. Het gaat sneller. Je hebt op de werf slechts één operator nodig om de printer te bedienen. ‘En je verspilt geen materialen’, zegt Van den Berg. ‘Stel, je zet een betonnen pilaar. De helft van dat beton heb je niet nodig voor de sterkte. Met computermodellen kan je uitrekenen welke structuur je minimaal nodig hebt en die printen. Dan kan bijvoorbeeld ook in de vorm van wilgentakken die omhoog groeien.’

Schermvullende weergave De betonprinter in Westerlo koste enkele honderdduizenden euro's. ©3dprintedhouse

Volgens hem kan de technologie snel doorbreken. ‘Er zijn al enkele bouwbedrijven die interesse tonen. Als je er dit en dat mee kunt, dan kopen we zo’n printer morgen, zeggen ze.’ Maar hij voegt er meteen aan toe dat 3D-printen niet meteen de concurrentie aankan met prefab betonpanelen die efficiënt zijn voor rechte vlakken. ‘Maar voor glooiende vlakken is de klassieke manier van werken beperkt door de tijd en de arbeid die nodig zijn voor de bekisting. Voor een printer daarentegen is een gebogen oppervlakte even eenvoudig te maken als een rechte muur. Dat betekent meer vrijheid in design.’

Niki Cauberg van de onderzoeksinstelling WTCB zet er nog een kanttekening bij. ‘De technologie is er. Dat is zeker. Er een rendabele businesscase van maken, is nog iets anders. 3D-printen betekent niet meteen dat de kostprijs lager zal zijn. Er is misschien nog werk om de materialen achteraf af te werken. En misschien is een andere manier van isoleren vereist. En wat met de wapening? Er zijn nog te veel onbekende factoren. Maar ik juich het toe. Dit demoproject kan alles in een stroomversnelling brengen. Zonder experimenten gaan we geen stappen vooruit zetten.’

En die stappen zijn broodnodig. ‘De bouwsector werkt met kleine winstmarges en is op zoek naar efficiëntie. Hoe kunnen we met minder arbeid en minder kosten hetzelfde doen? Moderne technologie biedt enorm veel mogelijkheden, maar de Belgische bouwindustrie maakt daar nog onvoldoende gebruik van’, zegt Cauberg.

Uit recent onderzoek van de Confederatie Bouw blijkt dat slechts een paar procent van de Belgische bouwbedrijven werkt met nieuwe technologie als 3D-printing, robotisering, drones of Building Information Modelling (BIM), waarbij alle betrokkenen in een bouwproject informatie virtueel delen. ‘De bouwsector in ons land moet waakzaam zijn’, staat in het rapport. ‘Technologie niet integreren zal tot een serieuze concurrentiehandicap leiden.’

Kentering

Volgens Chris Slaets, de topman van de Limburgse bouwfederatie, is er toch een kentering op komst. ‘Vooral BIM biedt grote mogelijkheden om het volledige bouwproces te optimaliseren en fouten op de werf tot een minimum te beperken.’

Hij geeft nog enkele voorbeelden. ‘Drones worden al gebruikt voor de inspectie van daken, voor thermografie (om koudebruggen te detecteren) of om het werk van landmeters over te nemen en in een paar uur tijd een terrein gedetailleerd in kaart te brengen. Er is zelfs een proefproject geweest om met drones de belijning van autosnelwegen te doen.’