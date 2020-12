Belgen nemen Franse vergelijkingssite over

CEO en oprichter Jean-Louis Van Marcke wil de komende jaren meer overnames doen. 'We willen binnen vier jaar verdubbelen in omzet. In België, maar ook in het buitenland - denk aan Nederland - willen we marktaandeel winnen. 90 procent van de verkoop in de bouwsector komt voort uit mond-tot-mondreclame. Er is dus nog enorm veel potentieel voor de online verkoop. De groep die de weg heeft gevonden naar online platformen en offertevergelijkers zal de komende jaren sterk groeien.' Bobex wil ook organische groeien. Het wil binnenkort thuisbatterijen en zonwering verkopen.