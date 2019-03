Belgen scoren miljoenenopdracht voor Schots windmolenpark

Het Belgische staalbouwbedrijf Smulders heeft een contract binnengehaald van meer dan 250 miljoen euro om voor de Schotse kust de steunconstructie te bouwen voor 55 windmolens.

Het gaat om de grootste opdracht ooit voor Smulders, een Belgisch dochterbedrijf van de Franse bouwgroep Eiffage. De staalspecialist gaat 55 jacketfunderingen bouwen, stalen constructies van 85 meter hoog en met een gewicht van 1.000 ton elk. Daarop komen de windmolens van het Moray East-windpark te staan op 22 kilometer voor de Schotse kust.

Smulders stapt voor de opdracht in een joint venture met de Belgische baggeraar DEME, die in 2017 de opdracht binnenhaalde om in Moray East de fundering te leveren voor 100 windmolens evenals voor drie offshore platformen. Smulders zal ruim de helft van de steunconstructies produceren, die daarna door DEME op zee worden geplaatst vanuit de haven van Invergordon in het noorden van Schotland. Het aandeel van het staalbedrijf in de opdracht heeft een waarde van meer dan 250 miljoen euro, laat Smulders weten in een persbericht.

950.000 gezinnen Het windmolenpark Moray East zal 950.000 gezinnen van elektriciteit voorzien.

Een groot deel van de productie zal plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk, waar Smulders een productiesite heeft in Wallsend bij Newcastle. De staalspecialist zal in België, Frankrijk en Polen onderdelen produceren die later in het Verenigd Koninkrijk geassembleerd worden.

Smulders is lang niet aan zijn proefstuk toe met de bouw van offshore installaties. Het bedrijf, in 2017 goed voor een geconsolideerde omzet van 490 miljoen euro, haalde eerder ook opdrachten binnen voor windparken in Duitsland (Hohe See en Deutsche Bucht) en voor Beatrice voor de Schotse kust.