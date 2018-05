Belgische baggeraars gepolst voor Israëlisch luchthaveneiland

Israël denkt al jaren na over een oplossing voor de beperkte capaciteit van zijn nationale luchthaven Ben Goerion . in Tel Aviv. De piste van een kunstmatig luchthaveneiland in de Middellandse Zee is al meer dan 15 jaar oud, maar werd begin dit jaar nieuw leven ingeblazen door de regering van premier Benjamin Netanyahu. Volgens economisch topadviseur Avi Simhon , die het project trekt, hangt er een prijskaartje van 10 miljard dollar aan vast en zou de bouw 10 tot 15 jaar in beslag nemen.

Het kleine Israël heeft een tekort aan beschikbaar land om nieuwe infrastructuur te bouwen. De capaciteit van de huidige luchthaven kan niet eindeloos worden uitgebreid, terwijl het luchtverkeer wel hand over hand toeneemt. Dit jaar verwerkt Ben Goerion naar schatting 24 miljoen passagiers, 70 procent meer dan vijf jaar geleden. ‘De plannen voor eilanden bestaan al jaren. Het gaat er nu om dat we eindelijk vooruitgaan’, zegt Simhon.

Ervaring

Gaza

Waar Israël het luchthaveneiland wil bouwen, is nog niet helemaal duidelijk. Wel duikt in de Israëlische regering regelmatig de piste op om zo’n eiland aan te leggen in internationale wateren voor de kust van Gaza, de Palestijnse enclave in het zuiden van Israël. Het eiland zou een haven en een luchthaven krijgen, en via een vijf kilometer lange dijk met Gaza worden verbonden. Zo kunnen veilig goederen worden in- en uitgevoerd na inspectie door onze douane, zegt Israël.