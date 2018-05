Belgische baggeraars zoeken meer dan duizend werknemers

DEME en Jan De Nul zoeken elk honderden ‘bemanningsleden en kaderleden’. Niet alleen omdat hun orderboekjes uitpuilen, ook om de Chinese concurrentie voor te zijn.

De Belgische baggeraars verkeren in uitstekende doen. DEME sleepte onlangs baggeropdrachten in de wacht in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Afrika en Australië. Ook bouwt het de sluis van Terneuzen en start het eind 2020 met de bouw van de Fehmarnbelt, een tunnel tussen Duitsland en Denemarken, een contract van 750 miljoen euro.

Jan De Nul heeft behalve twee opdrachten voor offshorewindturbines in Taiwan grote baggerwerken in Mumbai en Benin op de agenda staan. In Duitsland bouwt het mee aan een offshorewindpark en in Nederland vergroot het het eiland Texel met 220 hectare door een zanddijk te versterken.

Die goedgevulde orderboekjes dwingen de baggeraars meer personeel aan te werven. ‘We zoeken 660 mensen’, zegt DEME-topman Alain Bernard. ‘200 bemanningsleden en 460 bedienden en kaderleden. Dat gaat van ingenieurs tot IT’ers, technici, tekenaars en financiële experts.’ ‘Wij werken niet met exacte getallen, maar ik denk dat we zeker 400 extra mensen kunnen gebruiken’, zegt Julie De Nul van het gelijknamige Aalsterse bedrijf. Ik zou een gat in de lucht springen als ik 600 goede werknemers kan vinden.’

DEME zegt jonge mensen in zijn hoofdzetel te hebben verloren door de slechte mobiliteit rond Antwerpen.

Ze geeft zo aan dat nieuwe mensen vinden niet gemakkelijk is. De baggeraars vissen in dezelfde vijver als de chemie- en de engineeringsector en de Tractebels en Besix’en van deze wereld. Ook moet het personeel steeds meer technologische vaardigheden hebben omdat zowel de bediening van de schepen als de juridische uitvoering van grote werken complexer wordt. DEME ondervindt ook hinder van de files. Het bedrijf uit Zwijndrecht zegt jonge mensen in zijn hoofdzetel te hebben verloren door de slechte mobiliteit rond Antwerpen. ‘Dat zal niet verbeteren als de werken aan de Oosterweelverbinding beginnen’, is daar te horen.

Het is geen verrassing dat de bedrijven hun blik op het buitenland richten. DEME haalt 40 procent van zijn nieuwe mensen in de Benelux en 60 procent erbuiten. De Nul begon onlangs een grote rekruteringscampagne in Singapore. ‘De kwaliteit van de afgestudeerden is er heel hoog. Singaporezen zijn ook heel mobiel en bereid wereldwijd te werken. Belgen zijn dat minder’, zegt Julie De Nul. Net als DEME rekruteert haar bedrijf via de sociale media, scholen en advertenties. ‘Ook oldschool mond-tot-mondreclame werkt nog altijd goed.’

Nieuwe schepen

Niet alleen de dikkere orderboekjes doen de baggeraars fors aanwerven. Ze voeren ook meer kleine projecten uit, waarvoor in verhouding meer mensen nodig zijn dan bij grote projecten. Maar vooral doen ze gigantische investeringen in nieuwe schepen, en die hebben personeel nodig. Van speciale valpijpschepen om stenen te storten op de bodem van de zee en om kabels te leggen, grotere en performantere sleephoppers om zand te baggeren, krachtigere cutterzuigers om rotsen te breken, tot grotere kraanschepen met de nieuwste snufjes om steeds groter wordende windmolens te vervoeren en te installeren.

Gepolst voor Israëlisch luchthaveneiland Jan De Nul en DEME hebben vertegenwoordigers naar Israël gestuurd om er te praten over de aanleg van een kunstmatig eiland met een nieuwe luchthaven. Israël denkt al jaren na over een oplossing voor de beperkte capaciteit van zijn nationale luchthaven Ben Goerion in Tel Aviv. De piste van een kunstmatig luchthaveneiland in de Middellandse Zee is al meer dan15 jaar oud, maar werd begin dit jaar nieuw leven ingeblazen door de regering. Volgens economisch topadviseur Avi Simhon hangt er een prijskaartje van 10 miljard dollar aan vast. De bouw zou 10 tot 15 jaar duren. DEME wil geen commentaar geven op de mogelijke deelname aan het project. ‘We zijn op de hoogte van dit mogelijke project’, is bij Jan De Nul te horen. ‘Wanneer de aanbestedinggepubliceerd wordt, zullen we de specificaties bekijken.’ Dat de Israëli’s naar onze baggeraars kijken, hoeft niet te verbazen. Beide bedrijven hebben veel ervaring met de aanleg van artificiële eilanden.

De investeringen in de nieuwste technologieën komen er mee onder Chinese druk. DEME en Jan De Nul domineren samen met hun Nederlandse concurrenten Van Oord en Boskalis al decennia de internationale baggerwereld. Maar de jongste jaren krijgen ze steeds meer concurrentie van het Chinese CHEC. De baggeraar - die deel uitmaakt van het Chinese staatsbedrijf CCCC - investeert enorm in nieuwe schepen en duikt steeds meer op in grote Europese baggeraanbestedingen, vaak met prijzen die moeilijk te evenaren zijn.

‘We kwamen de Chinezen recent tegen in het VK, Polen, Rusland en de Zwarte Zee’, zegt DEME-topman Bernard. ‘Ze zetten ook fors in op Afrika en Zuid-Amerika’, zegt Paul Lievens, financieel directeur van Jan De Nul. ‘Wij hebben het geluk dat we recent twee grote contracten binnenhaalden in Taiwan, een land waar de Chinezen net als in Japan niet geliefd zijn.’

Voorlopig hebben de Belgen weinig last van de aangekondigde invasie van de Chinezen.

De strategie om meteen mee te zijn met de nieuwste technologie, lijkt te werken. Voorlopig hebben de twee Belgen weinig last van de aangekondigde invasie van de Chinezen, blijkt uit de cijfers die beide publiceerden (zie kader). Toch zijn die geen reden tot euforie, laat Luc Bertrand, de voorzitter van DEME-moeder Ackermans & van Haaren, verstaan. ‘Enkel door innovatieve investeringen kunnen we onze voorsprong op de Chinezen behouden.’

Bij DEME, dat afgelopen vrijdag kwartaalresultaten bekendmaakte, loopt een investeringsprogramma van 1,3 miljard euro, vooral in schepen. De eerste twee werden vorig jaar in gebruik genomen. De zes andere volgen dit en volgend jaar. De business van het installeren en bouwen van offshorewindparken groeit als kool en is goed voor meer dan een derde van de omzet. Bij Jan De Nul is dat veel minder, maar de afgelopen jaren is daar een forse inhaalbeweging bezig. ‘Hernieuwbare energie is een mature industrie geworden’, zegt Lievens. ‘We voorzien daar nog meer expansie.’