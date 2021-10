Belgische buizenproducent Aliaxis investeert 1 miljard in expansie

Aliaxis, de wereldleider in de productie van kunststofleidingen, wil de brutobedrijfswinst tegen 2025 bijna verdubbelen tot 850 miljoen euro, en voorziet in een investeringsbudget van ruim 1 miljard euro.

Aliaxis - goed voor 14.000 werknemers wereldwijd - is in vorm. Het bedrijf zag de omzet in het eerste halfjaar stijgen naar 1.786 miljoen euro. Dat is op vergelijkbare basis 40 procent meer dan vorig jaar en 27 procent meer dan in 2019 toen nog geen sprake was van een pandemie.

De nettowinst steeg tegenover 2019 met 54 procent tot 174 miljoen euro. ‘We hebben in alle regio’s solide resultaten geboekt. En we zijn van plan om onze groei te versnellen’, zegt CEO Eric Olsen.

De ambitie is om tegen 2025 een brutobedrijfswinst (ebitda) te halen van 850 miljoen euro. Dat is zowat het dubbele van het cijfer in 2019.

Daarvoor trekt het bedrijf de portefeuille open. De voorbije zomer kondigde Olsen al aan een nieuwe fabriek te bouwen in de VS, drie voetbalvelden groot en goed voor 150 jobs. Die site zal tegen eind volgend jaar beginnen te draaien. Daarbovenop voorziet Aliaxis tot 2025 in een investeringsbudget van ruim 1 miljard euro om de capaciteit uit te breiden en innovatie te stimuleren.

Ruimte voor overnames

Ook overnames staan op de agenda van het management. De balans van Aliaxis laat voldoende ruimte om op avontuur te gaan. De schuldpositie tegenover de ebitda bedraagt amper 0,5. Onder meer dankzij de recente verkoop van enkele niet-kernactiviteiten voor meer dan 120 miljoen euro verbeterde de balanspositie.

150 Aliaxis is bezig met de bouw van een nieuwe fabriek voor 'fittings' in de VS. Die wordt drie voetbalvelden groot en zal 150 jobs creëren.

De recentste substantiële overname dateert van 2019. Toen slorpte het Silver-Line Plastics op, de Amerikaanse marktleider in de productie van plastic buizen. Het jaar ervoor kocht het Ashirvad Pipes, het nummer één in India. ‘De Indiase bouwindustrie boomt. De welvaart en de middenklasse groeien in het miljardenland. Wie een huis bouwt, vraagt naar een specifiek buizenmerk. Dat is belangrijk voor Indiërs’, zei de vorige CEO in een interview.

familie Emsens

Officieel bestaat Aliaxis sinds 2004, maar daarvoor kreeg het de tijd te rijpen in de schoot van Etex, dat in handen is van de familie Emsens. Aliaxis sprokkelde door de jaren heen via tientallen overnames buizenactiviteiten bij elkaar.

Het is nu een van de grootste spelers ter wereld in de productie van buizen in kunststof, ventielen en afdichtkleppen voor transport van (afval)water, gassen en chemische vloeistoffen.

Cruiseschepen en Amazon