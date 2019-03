'Beroepsprocedures zijn groter probleem dan hoge btw'

Het aan banden leggen van de eindeloze beroepsprocedures is voor de bouw- en vastgoedsector belangrijker dan een verlaging van de btw. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij 19 vastgoedexperts.

De Tijd legde 39 mogelijke werkpunten voor de volgende regering(en) voor aan het panel van vastgoedexperts. Dat panel spreekt zich tweemaal per jaar uit over de gang van zaken op de woningmarkt.

Drie van de vijf werkpunten die de experts als prangend benoemen, hebben te maken met de beroepsprocedures. Het ‘strenger bestraffen van tergende en roekeloze beroepsprocedures’ en de 'herziening van de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen’ voeren samen de ranglijst aan.

Vandaag laat een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog altijd 18 maanden op zich wachten. Dat is wel minder dan bij de Raad van State, waar de doorlooptijd twee tot drie jaar bedraagt.

De vrees bestaat dat de recent ingevoerde alomvattende omgevingsvergunning de behandelingstermijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen opnieuw zal doen oplopen. ‘Een strengere en een sterkere regulering in het algemeen van de beroepsmogelijkheden tegen omgevingsvergunningen’, staat op de vijfde plaats.

Btw-verlaging

De vraag naar btw-verlagingen blijft bij de experts ook groot. ‘Een veralgemening van het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor sloop- en wederopbouw’, staat op de derde plaats. Ook ‘de veralgemening van het btw-tarief van 12 procent in het geval van de hoofdverblijfplaats van het gezin’, verdient veel steun.

Opvallend is de sterke score voor ‘het stedenbouwkundig eenvoudiger maken om een eengezinswoning om te vormen naar een meergezinswoning’. Dat past perfect bij de nood aan verdichting en de steeds verdergaande gezinsverdunning. Die grote woningen zijn onbetaalbaar en ongeschikt voor eenpersoonsgezinnen en de steeds grotere groep koppels zonder (inwonende) kinderen.

De steun voor de werkpunten Wat krijgt het meest steun?

1. Het strenger bestraffen van tergende en roekeloze beroepsprocedures.

2. Een herziening werking Raad voor Vergunningenbetwisting.

3. Het btw-tarief voor sloop en wederopbouw van 6% moet worden veralgemeend.

4. Het stedenbouwkundig eenvoudiger maken om een eengezinswoning om te turnen tot een meergezinswoning.

5. Een sterkere/strengere regulering in het algemeen van de beroepsmogelijkheden tegen omgevingsvergunningen. Welke stellingen krijgen het minst steun?

1. Vastgoed in het algemeen meer belasten.

2. Wonen op het platteland aanmoedigen.

3. De meerwaarde op de verkoop van de gezinswoning belasten.

4. De meerwaarde op de verkoop van investeringsvastgoed door particulieren (alles behalve gezinswoning) belasten.

5. Wonen in eigen streek aanmoedigen.

Geen enkel specifiek werkpunt rond duurzaamheid en energiezuinigheid haalt de top vijf. Dat is enigszins verrassend. De meeste experten staan er wel achter, maar nuanceren hun antwoord. Zo is er de duidelijke boodschap dat de verstrenging van de normen voor bestaand vastgoed een grote prioriteit is. Dat is volgens hen niet aan de orde voor nieuwbouw, waar het traject naar bijna energieneutraal bouwen al grotendeels vastligt.

Sociale woningen

Er is meer aanhang voor ‘meer huursubsidies’ dan voor ‘meer sociale woningen’. Het meeste steun in het sociale segment is er voor ‘het inschakelen van de private sector in de socialewoningbouw’. In België is dat nog altijd zeer moeilijk.

Het enthousiasme voor het aanmoedigen van wonen in de stad is groot. Dat is helemaal niet het geval voor het wonen op het platteland.

Voor zeven van de 39 voorgestelde werkpunten lopen de experts absoluut niet warm. Dat geldt onder meer voor 'het afbouwen van het belastingvoordeel voor de woning' en 'een belasting op de meerwaarde bij de verkoop van een woning' (zowel voor een eigen gezinswoning als voor een investeringsgoed).

Vastgoed in het algemeen meer belasten vinden de experts geen goed idee. Het haalt de meest negatieve score van alle voorgelegde werkpunten.

Kadastraal inkomen

Veel experten noemen 'het aanpassen van het kadastraal inkomen' aan de werkelijke huurwaarde' een absolute prioriteit. Een aantal experten geeft tegengas over dat thema. Op de eerste plaats omdat het op een redelijke termijn praktisch niet realiseerbaar is. Het resultaat: op geen enkel werkpunt bleken de experten meer verdeeld dan op het werkpunt ki.