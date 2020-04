Besix-CEO: 'Franse werven herstarten met verplichte mondmaskers'

Besix-CEO Rik Vandenberghe: 'In België voeren we sinds het begin van de lockdown nog zo'n 40 procent van onze activiteiten uit.'

Terwijl de Belgische bouwgroep Besix door social distancing in eigen land maar zo'n 40 procent van zijn activiteiten kan blijven uitvoeren, ligt dat percentage in Nederland en Frankrijk op 90 à 95 procent.

Besix, actief in 25 landen, kan dankzij een nieuwe maatregel in Frankrijk drie grote werven, bijna 100 procent van zijn activiteiten in het land, heropstarten. 'Die maatregel bepaalt sinds twee dagen dat je werven waar je de social distancing (verplicht 1 meter in Frankrijk, 1,5 meter in België, red.) niet kan respecteren toch mag heropstarten, zolang je de arbeiders die taken uitvoeren waarbij ze geen afstand van minimum 1 meter kunnen handhaven, verplicht een mondmasker te dragen', verduidelijkt CEO Rik Vandenberghe. 'De regel is onderschreven door virologen en is van groot belang om de gezondheid van de medewerkers te garanderen.'

'Het gaat om grote werven, met veel arbeiders, zoals een ziekenhuis en congrescentrum. Ook belangrijk is dat in Frankrijk de aanbestedingen en de vergunningen blijven doorlopen. Zo haalden we deze week een megacontract binnen voor de bouw van een Parijs metrostation.'

Nederland

In Nederland, waar Besix actief is op gelijkaardige, grote bouwwerven, maar evenzeer bij de aanleg van bruggen en autowegen, kan de bouwgroep ook zo'n 95 procent van zijn activiteiten veilig blijven uitvoeren. 'Daar verschilt de regel licht van die in Frankrijk. Maar het komt erop neer dat de arbeiders die de social distancing niet kunnen respecteren een reeks voorschriften moeten volgen, zoals een mondmasker dragen. In Nederland lagen we nooit echt stil. Je moet er op elke werf een coronaverantwoordelijke hebben, veiligheidskledij beschikbaar stellen en extra hygiëneregels naleven, zoals regelmatig de handen wassen.'

Het contrast met België is groot. 'In eigen land voeren wij sinds het begin van de lockdown nog zo'n 40 procent van onze activiteiten uit', zegt Vandenberghe. 'De infrastructuurwerken, zoals wegen en rioleringen, waar je met veel machines kan werken en de social distancing makkelijk kan respecteren, zijn bijna allemaal blijven draaien.'