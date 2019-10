Besix bouwt hotel van 1,25 miljard

De Belgische bouwgroep Besix zit in een race tegen de tijd in Dubai. Tegen de start van de wereldexpo op 20 oktober 2020 moeten niet alleen het Belgische en het Franse paviljoen klaar zijn. Ook The Royal Atlantis-hotel moet volledig operationeel zijn. Het prijskaartje zegt genoeg over de omvang van het project: 1,25 miljard euro.

Ruim twee jaar is Besix al bezig met het hotelproject. Zelfs voor Dubai is het een indrukwekkend complex. Het resort geldt als een van Dubais grootste projecten voor de wereldtentoonstelling Dubai Expo 2020. Het telt 795 gastenkamers en suites , 231 luxeappartementen met servicefaciliteiten, privétuinen, uitkragende zwembaden, een pool met uitzicht op de Arabische Golf en de skyline van Dubai, 35 restaurants en bars, waaronder 10 restaurants van bekende chefs, een internationale beach- en nachtclub en meer dan 92 zwembaden.

De hoteltoren wordt 185 meter hoog. De woontoren haalt 165 meter. Elke toren bestaat uit drie kleinere torens, met elkaar verbonden door een 45 m lange luchtbrug, die op een lager niveau werd gebouwd en daarna met een kabelvijzel (strand jack) op zijn plaats gekrikt wordt.

The Royal Atlantis wordt het nieuwe landmark van Dubai en bouwt voort op het succes van Atlantis The Palm. Ook dat werd gebouwd door Besix. Beide complexen samen beschikken over meer dan 2 km strand, de langste strook ononderbroken privéstrand, toegankelijk voor hotelgasten en bewoners.

77 voetbalvelden

Het hotel heeft een brutovloeroppervlakte van 387.000 m², het equivalent van 77 voetbalvelden. The Royal Atlantis Resort & Residences zal ongeveer 500 meter lang zijn.

Dubai is een belangrijk land voor Besix. Het is er al actief sinds 1961, nog voor de oprichting van de Verenigde Arabische Emiraten in 1971. Six Construct, de lokale tak van Besix, bouwde er in 2007 ook de Burj Khalifa, met zijn 828 meter de hoogste toren ter wereld. Six Construct wordt er aanzien als een lokaal bedrijf.

Besix is ook kandidaat voor de bouw van het Creek Harbour-project. Die wolkenkrabber zou meer dan 1 kilometer hoog worden.