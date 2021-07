Besix bouwt mee aan 'hoogste toren van Afrika'

De Brusselse bouwgroep Besix begint nog deze maand aan de bouw van de F-toren in Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust. Besix ziet zijn orderboek voor de komende maanden vollopen en hoopt het ergste van de pandemie achter zich te hebben.

Besix zal instaan voor het beheer van de werf en de civieltechnische werken van de F-toren in Abidjan, die volgens de bouwgroep de 'hoogste toren van Afrika' wordt. Hoe hoog dat is, wil de klant volgens Besix-woordvoerster Florence Bribosia 'voorlopig voor zichzelf houden'. De F-toren is bestemd voor kantoorruimte.

Besix bundelt de krachten met PFO Africa, de ontwikkelaar en ontwerper van het project. Met dat Ivoriaanse bouwbedrijf werkt Besix al samen voor de constructie van een drinkwaterstation in de zuidelijke regio La Mé. 'PFO is incontournabel in de regio', zegt Bribosia. PFO wordt ook de uitbater van de toren, waarvoor de werken nog deze maand beginnen. Over de financiering van het project werd niet gecommuniceerd.

Winstmotor

Pierre Sironval, een oudgediende bij Besix die in mei Rik Vandenberghe opvolgde als 'deputy CEO' en binnenkort ook effectief CEO wordt, reageert opgetogen. 'Dit is ons tweede contract in Ivoorkust, een land met een gunstig zakenklimaat en een dynamische economie', meldt hij in een persbericht. 'We kijken ernaar uit om onze samenwerking met PFO Africa te versterken.'

10 miljoen nettoverlies Door de coronapandemie boekte Besix vorig jaar een nettoverlies van10 miljoen euro, terwijl het in 2019 bijna 50 miljoen euro winst maakte.

Buitenlandse projecten, denk aan de Burj Khalifa - de hoogste toren ter wereld - in Dubai, zijn een van de belangrijkste winstmotoren voor Besix. Corona deed die motor sputteren. 'In de vele landen ter wereld waar we actief zijn, moest het merendeel van onze werven worden vertraagd, vooral in West-Europa en Afrika', zei Besix-eigenaar en bestuursvoorzitter Johan Beerlandt daar eerder over aan De Tijd. Besix is actief in 25 landen, maar veel werven raakten lang niet heropgestart omdat expats die landen niet meer binnen konden.

'De situatie verschilt erg van land tot land, maar voor het project in Abidjan maken we ons weinig zorgen', zegt Bribosia. 'We hebben daar een vaste equipe, die ook werkt aan het drinkwaterstation. We kunnen die mensen voor beide projecten inzetten.'

Beterschap

Door de pandemie en de daarbij gepaard gaande lockdowns was 2020 een rotjaar voor Besix. De operationele winst (ebitda) ging bijna een kwart achteruit naar 75 miljoen euro. Netto boekte Besix 10 miljoen euro verlies, tegenover bijna 50 miljoen euro winst in 2019.

Volgens Bribosia heeft Besix het ergste van de pandemie achter de rug en is beterschap op komst. 'Het orderboekje voor de komende maanden loopt goed vol', zegt ze. 'Alleen in het Midden-Oosten kwakkelt de bouwsector nog. Maar dat is meer een cyclisch gegeven en niet zozeer aan Covid-19 te linken.'