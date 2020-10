Besix en De Nul breiden haven in Emiraten uit

De Belgische bedrijven Besix en Jan De Nul hebben een contract in de wacht gesleept om de haven van Fujairah (Verenigde Arabische emiraten) uit te breiden.

Het is de bedoeling dat Six Construct, het consortium van de twee Belgische bedrijven, de vaargeul en het havenbassin uitbaggert, golfbrekers opspuit en een 765 meter lange kademuur bouwt. Daarvoor moet de lokale vissershaven plaatsruimen. Verder zullen Besix en Jan De Nul ook instaan voor de aanleg van nutsvoorzieningen, scheepsladerrails en haveninfrastructuur. Het contract heeft een waarde van omgerekend 90,4 miljoen euro.

Belangrijk opslagcentrum

De haven van Fujairah is gelegen in Dibba, de op een na grootste stad van de Verenigde Arabische Emiraten, en vlak bij de Golf van Oman. De haven is een van de belangrijkste opslagcentra van olie ter wereld en de op een na grootste scheepsbunkerhub ter wereld.