Besix heeft in Dubai contract van 35 jaar beet

De Belgische bouwgroep Besix krijgt in Dubai een sleutelrol bij de bouw, de exploitatie en het onderhoud van een van de grootste afvalenenergiecentrales ter wereld. Dat toont aan hoe belangrijk het is vandaag meer dan alleen een klassieke bouwfirma te zijn.

Voor Besix vertegenwoordigt het project van de Dubai Waste Management Company (DWMC) een bouworder van de orde van 200 miljoen euro, gespreid over een vijftal jaren. Maar het project is voor Besix, dat jaarlijks meer dan 3 miljard euro omzet draait, veel belangrijker dan dat bedrag op het eerste gezicht laat uitschijnen.

De totale investering van het project komt uit op 1,1 miljard dollar (950 miljoen euro). De installatie zal bijna de helft van het stedelijk huisafval van Dubai verwerken, zowat 1,9 miljoen ton per jaar, en 200 MW van de teruggewonnen thermische energie op het net zetten. 'Het project geeft alle betrokken partijen, ook Besix, een enorme visibiliteit in een snel groeiend marksegment. Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten willen top of the bill worden op het vlak van duurzaamheid', benadrukt Rik Vandenberghe, de CEO van Besix.

De afvalenergiecentrale wordt in één fase en in een sneltempo gebouwd. De vijf geplande verwerkingslijnen moeten in 2023 en 2024 worden opgeleverd. De grote middelen worden ingezet. Op het hoogtepunt van de werken zullen 2.500 arbeiders op de werf aan de slag zijn. Er worden tot 16 kranen tegelijkertijd gebruikt, waaronder de grootste ter wereld, om de apparatuur in de fabriek te installeren. Als bouwer van de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld in Dubai, kon Besix voor de uitvoering van deze grote complexe werken sterke geloofsbrieven neerleggen.

Dubai Waste Management Company (DWMC) werd speciaal voor de realisatie van het project opgericht. DWMC neemt zowel de financiering als het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud gedurende 35 jaar voor zijn rekening.

Het zes leden tellende ontwikkelingsvehikel omvat naast de thuisspelers Dubal Holding en Dubai Holding Commercial Operations Group ook een belangrijke Japanse inbreng, met de Japanse handelsmaatschappij Itochu en Hitachi Zosen Inova, een Zweeds dochterbedrijf van de Japanse reus Hitachi.

Een andere participant is Tech Group, een groep uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) waarmee Besix al meer heeft samenwerkt voor duurzaamheidsprojecten in de VAE. Ze werken al samen in Emirates RDF, een joint venture die in het kader van een publiek-private samenwerking met het emiraat Umm Al Quwain uit het huisvuil van 550.000 inwoners brandstof haalt. Besix is de enige partner uit de EU in het consortium. Het neemt samen met een lokale partner 20 procent in DWMC.

Hele levensduur

Besix neemt niet alleen de bouw voor zijn rekening. Het is betrokken bij de hele levensduur van het project, van het ontwerp tot de exploitatie en het onderhoud gedurende minstens 35 jaar.

Het complex werd ontworpen door Hitachi Zosen Inova en Besix, in nauwe samenwerking met het stadsbestuur van Dubai-hoofdstad. Samen zijn ze vorig jaar begonnen met de eerste werken. Tegen 2024 moet alles klaar zijn. De exploitatie en het onderhoud gedurende 35 jaar levert Hitachi Zosen Inova en Besix jaarlijks gedurende periode samen 25 miljoen euro per jaar op. Dat geld wordt gelijk verdeelt tussen beide bedrijven.

Financiering

Pas vorige week was de projectfinanciering voor een totaalbedrag van 900 miljoen dollar (765 miljoen euro) helemaal rond. Er werden overeenkomsten gesloten met de Japan Bank for International Cooperation, maar ook met grote private financiële instellingen uit Japan en Europa. 'Aan dit project is meer dan twee jaar gewerkt. De coronacrisis heeft het project wel vertraagd. Het was niet evident om bijvoorbeeld naar Japan te reizen', benadrukt Vandenberghe.

Mogelijk zit er nog meer in voor Besix. Dubai heeft plannen om een van de duurzaamste metropolen ter wereld te worden.

Het contract is goed nieuws voor Besix. Door de coronacrisis is er wereldwijd een terugval of vertraging gekomen op de internationale bouwmarkt. De jaarcijfers van Besix zijn nog niet bekendgemaakt.