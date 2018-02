Besix koopt Australisch Watpac

De Belgische bouwgroep Besix trekt zijn belang in het Australische beursgenoteerde Watpac op van 28,1 procent naar 64,1 procent. Het is bereid daarvoor 63 miljoen Australische dollar (38 miljoen euro) te betalen.

Besix nam in 2013 een eerste participatie van 15 procent in Watpac, een leidinggevend aannemersbedrijf in Australië. Sindsdien had Besix zijn participatie geleidelijk verhoogd tot 28,1 procent. Het is daarmee al de grootste aandeelhouder en had al twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur.

Watpac is een Australische groep die actief is in de bouw- en de mijnbouwsector. Het bedrijf werd 35 jaar geleden opgericht en het legt zich toe op zeer diverse projecten in de belangrijkste staten van Australië. Watpac stelt meer dan 1.000 mensen tewerk. Het bedrijf boekte in 2017 een omzet van 750 miljoen euro.

Met een bod op de helft van de resterende aandelen verwerft Besix een stevige meerderheidsparticipatie van 64,1 procent. Besix stelt de aandeelhouders een betaling in cash voor van 0,92 Australische dollar per aandeel. Dat waardeert Watpac op 168,7 miljoen Australische dollar (107,2 miljoen euro). De onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur van Watpac hebben de stemgerechtigde aandeelhouders aanbevolen in te stemmen met het voorstel van Besix.

'De versterkte strategische alliantie tussen de twee bedrijven zou het unieke Australische erfgoed en de lokale voetafdruk van Watpac samenbrengen met de expertise van Besix', benadrukt Rik Vandenberghe, de CEO van Besix. Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is uiteindelijk naar 100 procent te gaan in Watpac en het bedrijf van de beurs te halen. 'Het lokale karakter van Watpac is belangrijk. Vergeet niet dat Australië een vrij gesloten markt is.'

Oorlogskas

De financiering is geen probleem. Bij de presentatie een jaar geleden van de resultaten over 2016 had Besix met een nettokaspositie van 319 miljoen euro een stevige oorlogskas. Er wordt van uitgegaan dat er geen al te grote tegenstand zal opduiken.

Het nieuws van de nieuwe stap in Australië komt niet echt als een verrassing. Voorzitter Johan Beerlandt, de stichter en de sterke man achter Besix, had reeds langer te kennen gegeven klaar te zijn voor gerichte overnames en participaties. Vorig jaar nam Besix nog de Belgische activiteiten over van de Nederlandse bouwgroep Heijmans, goed voor 250 miljoen euro extra omzet per jaar. Australië stond bovendien aangestipt als een markt met veel potentieel, zeker nu de mijnbouw herleeft.

Volgens Johan Beerlandt krijgt Watpac in zijn groep de functie van 'Australische holding'. Eventuele nieuwe participaties van Besix in Australië zullen via Watpac worden genomen.

Besix is al sinds 2011 aanwezig op de Australische markt, en voert er hoofdzakelijk maritieme werken uit. Het realiseerde in 2016 een omzet van 2,4 miljard euro en een nettowinst van 120,8 miljoen euro. Door de consolidatie van Watpac zal de omzet van de groep fors stijgen.