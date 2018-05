Besix koopt interieurketen Flamant

De opmerkelijke stap van de Belgische bouwreus geeft het Oost-Vlaamse bedrijf, dat in een gerechtelijke reorganisatie zit, de kans om een doorstart te maken.

Flamant, met hoofdzetel in Geraardsbergen, werd opgericht in 1978 en mag zich sinds 2007 zelfs officieel hofleverancier noemen. De onderneming kende een snelle groei en haalde op de top van haar bestaan, in 2008, een omzet van 44 miljoen euro.

Maar in de nasleep van de economische crisis kwam de klad in de groei. Het bedrijf was genoodzaakt om herstructureringen door te voeren. Dat leidde tot een forse daling van de omzet. In 2016 was er nog een omzet van een kleine 30 miljoen euro.

Flamant leed ook aanzienlijke verliezen en diende onder meer een herstelplan uit te werken, met winkelsluitingen en andere maatregelen, en aan te kloppen bij een aandeelhouder voor een lening van 1 miljoen euro. In april belandde het bedrijf zelfs formeel in een procedure van gerechtelijke organisatie.

Het bedrijf is specialist in het ontwerpen en verkopen van meubelen, interieur, verlichting, woningtextiel, decoratie, verf, wandbekleding en andere producten, in diverse stijlen. Het telt nog zes eigen boetieks, waarvan één in het buitenland, in Parijs. De producten zijn ook wereldwijd beschikbaar in meer dan 200 winkels.

Handelsfonds

Er komt nu echter soelaas door de verrassende overname door Besix. Het interieurbedrijf, dat al een tijd op zoek was naar versterking en nieuwe mogelijkheden, krijgt door de overname een kans om opnieuw te groeien en zijn internationale ambities verder uit te bouwen.

Besix, dat de transactie vrijdag meldde, neemt enkel het handelsfonds over, voor een niet nader bekend bedrag. De deal kreeg groen licht van de rechtbank van koophandel van Brussel. Er waren zes biedingen en in totaal toonden zelfs 16 partijen interesse voor de overname.

De 79 werknemers kunnen in dienst van Flamant blijven. De verkoop en de dienstverlening blijven doorlopen. Ook Alex Flamant, de oprichter van het bedrijf, blijft actief als creatief directeur. Er komt wel een nieuwe CEO. Kurt Moons, die heel wat ervaring opdeed in de retailmarkt en actief was bij Brantano, Santana, Eddy Merckx Group en Euro Shoe Group, gaat na de closing van de transactie de leiding op zich nemen.

Bij de operatie is ook Johan Beerlandt, de voorzitter van Besix, betrokken. Hij is in die mate overtuigd van het potentieel van Flamant dat hij zelf een belang wil nemen in de onderneming, na de afronding van de overname.

Retailmarkt

Voor Besix, dat 15.000 mensen in dienst heeft en een omzet van 2,3 miljard euro neerzette in 2017, is het een opvallende zet. De groep is al een tijd nieuwe inkomstenbronnen aan het aanboren. Daarbij schuift ze langzaam op naar de retailmarkt, waar nu zo goed als alle inkomsten uit de B2B-markt komen.

Zo is er de in het voorjaar aangekondigde samenwerking met de groep A-Star om studio's voor kortverblijf aan te bieden in binnen- en buitenland. En een filiaal is al actief in de inrichting van gebouwen, maar meer in de B2B-sector. 'Met Flamant gaan we rechtstreeks producten aanbieden aan de retailmarkt. We zitten daarmee op de rand van ons ecosysteem', zegt woordvoerster Florence Bribosia.

'Met de overname van Flamant zetten we onze eerste stappen in de retailmarkt, maar het is een zeer bewuste keuze', zegt CEO Rik Vandenberghe. 'Niet het minst omdat Flamant in Europa het referentiemerk is geworden voor elegante en tijdloze interieurs. We zijn ervan overtuigd dat Flamant op dat vlak alle potentieel heeft en internationaal nog verder kan groeien. Met ons breed commercieel netwerk, onze sterke funderingen en onze internationale footprint kunnen we zeker Flamant ondersteunen in deze groei.'