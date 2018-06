Besix lanceert start-up accelerator

Besix mikt met zijn initiatief op jonge bedrijven in de wereld van ConTech (Construction Technology) en PropTech (Property Technology) . Daarbij komen thema's als kringloopeconomie, digitale transformatie, afval- en waterzuivering, nieuwe bouwmaterialen en mobiliteit in beeld.

'Sommigen denken dat onze sector weinig vernieuwend is en dat we nog steeds op dezelfde manier werken als vijftig jaar geleden. Maar niets is minder waar', zegt Rik Vandenberghe, de CEO van Besix Group.