Besix verwacht buitengewoon 2018

Besix, de grootste Belgische bouwgroep, realiseerde in 2017 een omzet van 2,3 miljard euro en een nettowinst van 102,6 miljoen euro. Dat is het op een na beste resultaat ooit. Ook het lopende boekjaar ziet er veelbelovend uit.

De activiteit contracting boekte een omzet van 2,2 miljard euro en een nettoresultaat van 58,7 miljoen euro. De achteruitgang van de business units Midden-Oosten en International werd meer dan gecompenseerd door de Europese regionale entiteiten, vooral dankzij de integratie van de Belgische activiteiten van de groep Heijmans, overgenomen in april 2017.

Ook de vastgoedontwikkelingspoot Besix RED boerde goed met een omzet van 144,4 miljoen euro en een nettoresultaat van 17 miljoen euro. De activiteit concessions & assets boekte een nettoresultaat van 24,7 miljoen euro.

Diversificatie

2017 werd bij Besix gekenmerkt door de voortzetting van de diversificatiestrategie. Dat kwam onder meer tot uiting in de overname van alle belangrijkste Belgische dochterondernemingen van Heijmans, de overname van Martello Group via Franki Foundations, de overname Larabo via Van den Berg, de overname van Enrobage Stockem en Witraloc via Socogetra, en de participatie in Energieconcepten via Vanhout.

'Al die overnames, waarvan een groot deel zich in België afspeelde, versterken iets dat me nauw aan het hart ligt: het Belgische DNA en de Belgische identiteit van de groep', benadrukt voorzitter en stichter Johan Beerlandt. Door de overnames kreeg Besix er in een jaar 1.000 medewerkers bij.

2018

Besix kon het nieuwe boekjaar beginnen met een orderboek van 3 miljard euro, een van de grootste ooit. In het eerste kwartaal van dit jaar werden ook enkele grootschalige projecten binnengehaald. De waste-to-energy-centrale in Dubai alleen al is goed voor een contract van 700 miljoen euro.

Schermvullende weergave De inrit van de Leopold II-tunnel, die door Besix zal gerenoveerd worden. ©Photo News

Besix is opnieuw zeer actief op de Belgische thuismarkt. Het haalde onder meer de contracten binnen voor de bouw van de hoofdzetel van de Persgroep in Antwerpen, de renovatie van de Leopold II-tunnel in Brussel, de bouw van het Quatuor-Noordbuilding in samenwerking met Befimmo en de herontwikkeling van de ING-zetel Sint-Michielswarande met Immobel.

Watpac

Midden februari deed Besix ook een bod op de 50 procent aandelen dat het nog niet in handen had van Watpac, een Australische, op de beurs van Brisbane genoteerde bouwfirma. Het aanbod wordt eind mei 2018 aan de Watpac aandeelhouders voorgelegd. De transactie vindt kort erna plaats.

Op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes kondigde Besix het 50-50 joint venture A-Stay aan met de A-Star Group. A-Stay staat voor een nieuw concept van wonen in de stad voor expats, jongeren, zakenreizigers en toeristen.

A-Star en Besix plannen de komende vijf jaar de gezamenlijke ontwikkeling van 7.000 studio’s in 35 steden over de hele wereld.' Met die samenwerking versterkt Besix zijn diversificatiestrategie en toont het de wil om nieuwe innoverende projecten te ontwikkelen. Bovendien treedt het met A-Stay volop toe tot de ‘smart building’-sector', stelt CEO Rik Vandenberghe.