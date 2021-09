Blackstone brengt Europese bouwmaterialentak naar de beurs

De private-equityreus Blackstone bereidt de beursgang voor van zijn Europese bouwmaterialentak. Die is onder meer in België actief. Het bedrijf zou bij de operatie op 6 miljard euro gewaardeerd kunnen worden.

Blackstone kocht de betrokken bouw- en sanitairmerken in 2019 over van de Ierse bouwmaterialengroep CRH. Het legde daar 1,64 miljard euro voor op tafel.

Sindsdien realiseerde de in Schiphol gebaseerde groep onder de naam Building Materials Europe (BME) tal van overnames en desinvesteringen. Ze is voortaan actief in acht landen (Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Portugal). De groep was vorig jaar goed voor een omzet van 3,9 miljard euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 285 miljoen euro (+10%) . Ze stelt 10.200 personen tewerk en heeft meer dan 600 verkooppunten.