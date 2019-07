Blackstone riskeert koude douche op Belgische bouwmarkt

Het veroveren van de Belgische markt voor bouwmaterialen en sanitair is zelfs voor een reus met diepe zakken als Blackstone geen evidentie. Grote spelers als het Franse Saint-Gobain en het Ierse CRH moesten al afdruipen.

Blackstone zet met de overname van de bouw- en sanitairactiviteten van CRH in België voet aan de grond in twee markten. De handel in bouwmaterialen en sanitair zijn twee totaal anders georganiseerde markten. Als ze één ding gemeen hebben, zijn het wel beresterke lokale spelers.

De markt van de distributie van bouwmaterialen in België is een erg gefragmenteerde en moeilijk af te lijnen markt. Ze wordt in België geschat op zo’n 3 miljard euro. Dat is exclusief de houthandel (1,3 miljard euro). De groei verloopt vrij parallel met die van de bouwmarkt, gemiddeld zo’n 2 à 3 procent per jaar. Het is een vrij stabiele markt, met ongewoon lage winstmarges.

De twee grootste spelers waren tot nu toe Grafton en CRH, twee Ierse groepen met een marktaandeel van elk zo’n 15 procent. Voor de rest is het een hoofdzakelijk Belgisch onderonsje op een sterk gefragmenteerde markt. Grote Europese groepen lonken al langer naar de Belgische markt. Vooralsnog zonder succes. Na eerder de Franse groep Saint-Gobain haakt nu ook CRH af.

Flexibiliteit

'Het is een terugkerend verhaal: buitenlandse investeerders in België beginnen vol goede moed bouwhandelaars over te nemen, maar komen daarop terug door tegenvallende rendementen', stelt Marnix Van Hoe, bestuurder van Fema, de beroepsvereniging van de bouwhandelaars. 'Het grote probleem voor buitenlandse groepen zijn de ongewoon lage marges in de sector. Fema liet het berekenen: een nettorendement van gemiddeld 1,75 procent. Terwijl dat bij de aannemers in België 4 procent is.'

De meeste van de 30.000 à 40.000 aannemersbedrijven zijn niet erg professioneel op het vlak van het beheer van de stroom aan bouwmaterialen die ze verwerken. Ze rekenen op een grote flexibiliteit van hun leveranciers. Dat past niet in het verhaal van grote internationale groepen.

Parlementslid

Hoe aanwezig zijn buitenlandse spelers vandaag? Grafton is in België sterk met zijn merken You-Build (West Vlaanderen) en M-Pro (Brussel en omgeving). CRH staat in België vooral sterk door de bedrijven van BMB Bouwmaterialen en Creyns. Een derde internationale speler is het Oostenrijkse B+M Baustoffe und Metall.

Naast die grote internationale spelers heb je nog enkele grote Belgische regionale spelers, goed voor 30 procent van de markt: Verhelst in West-Vlaanderen (van het nieuwe Open VLD-Kamerlid Kathleen Verhelst), Vinckier (Diksmuide), Van Hulle (Tielt), Van Pelt (Zoersel), Van Herck (Herenthout), Janssens (Antwerpen), Gobert in Wallonië (sponsor van de wielerploeg Wanty-Gobert), Kerkstoel in Heist-op-den-Berg en een aantal specialisten zoals VM Building Solutions (dakmaterialen) en SFIC (afwerking en isolatie).

Bijzonder belangrijk zijn de aankoopgroeperingen van zelfstandige Belgische handelaars: Gedimat, Bouwpunt, Uni-Mat, Bigmat, Tout-Faire, Bouwmat, PMO, Groupmat. Ook die zijn goed voor een derde van de markt.

Tot slot is er ook nog een grote groep onafhankelijke zelfstandige bouwhandelaars. Er zijn naar schatting 350 bouwmaterialenhandelaars in België. De sector stelt 10.000 werknemers tewerk.

Sanitair

De verkoop van sanitair zit nog altijd in de lift. Die markt van bijna 2 miljard euro per jaar groeit met 3 à 4 procent per jaar. Geen wonder dat de Belgische markt interesse wekt in het buitenland.

De Belg brengt meer tijd door in zijn keuken en badkamer dan in zijn woonkamer. Twee delen van het huis waar de sanitaire uitrusting cruciaal zijn voor zijn comfort en het duurzaam karakter van zijn woning. Als Belgen renoveren, wordt heel veel geïnvesteerd in de keuken en badkamer en alles wat erbij aansluit. Sanitair raakt ook steeds meer verstrengeld met elektronica in en rond het huis, van zonneboilers tot warmtepompen.

'Het is een almaar interessantere, maar ook steeds complexere markt. Een verdere consolidatie is onvermijdelijk', stelt Eric Piers, directeur van de sectorfederatie F.E.E.

Er zijn nog een veertigtal verdelers van sanitair in België. Belgische familiale groepen domineren nog altijd de markt en hebben ambitieuze groeiplannen.

Van Marcke uit Kortrijk, goed voor een omzet van 360 miljoen euro in 2017, is de marktleider met 20 procent. Vandaag is het actief in vijf landen en het wil zijn omzet tegen 2025 verdubbelen naar 850 miljoen euro. Facq (familie Vanden Dael) uit Brussel, dat alleen in België actief is, heeft met een omzet van 272 miljoen euro een marktaandeel van 15 procent.

Ook Desco (familie Dedecker) uit Antwerpen is met een omzet van 260 miljoen euro een belangrijke speler. Alle drie investeren ze fors in overnames, extra winkels, nieuwe distributiecentra…

Marges

De marges zijn in de sanitaire sector beter dan in de elektronica en de sector van de bouwmaterialen. Ze staan wel sterk onder druk.

De groothandel in sanitair wordt ook steeds meer geconfronteerd met de uitdaging van de onlineverkoop. Zeker voor wie handig is en geen beroep wil doen op een professionele installateur wordt sanitair kopen op het internet almaar vanzelfsprekender. Dat geldt a fortiori voor het vergelijken van prijzen. De klassieke sanitaire markt was niet bepaald de meest transparante.