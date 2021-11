Bonden vrezen uitdoofscenario bij Betafence Zwevegem

Bij Betafence in Zwevegem wordt opnieuw gesaneerd. De bonden vrezen dat 'de roots van Bekaert' - prikkeldraad en afrasteringen - op termijn uit ons land verdwijnen.

Aan de reusachtige fabriek van de afrasteringsproducent Betafence in Zwevegem hangen affiches waarop staat dat het mensen zoekt om in drie ploegen te werken. Maar schijn bedriegt. De ondernemingsraad van het moederbedrijf Praesidiad besliste vrijdag de massaproductie van afrasteringen en omheiningspanelen over te hevelen naar een kersverse joint venture in Suzhou (China), waar de loonkosten veel lager liggen. Zwevegem zou zich dan nog alleen bezighouden met de productie van maatwerk op bestelling.

47 mensen verliezen hun job. Er blijven er nog 110 over. De bonden vragen zich af voor hoe lang nog. In 2018 gingen in Zwevegem ook al 100 jobs voor de bijl. Toen Bekaert in 2005 Bekaert Fencing - zeg maar de roots van het bedrijf dat ooit begon met prikkeldraad - verkocht aan de durfkapitaalgroep Gilde, werkten in de fabriek nog 500 man. 'Het is een triest verhaal', zegt vakbondsman Piet Decavele van ACV Metea. 'We zijn bang dat dit de voorlaatste stap is naar het definitieve einde.'

Outsourcen

Decavele heeft grote twijfels bij het businessplan van de directie. 'Zwevegem zal alleen maatwerk leveren, maar heeft daar het machinepark niet voor. In tijden waarin veel bedrijven zich afvragen of het wel zin heeft te outsourcen naar China, doet het management die stap wel, terwijl de Chinese fabriek ook de Europese markt zou moeten bedienen. Bovendien mislukte een eerder Chinees avontuur'.

Volgens de vakbondsman is het debacle van Betafence - dat nog fabrieken heeft in Polen, Duitsland, Turkije, Italië, Zuid-Afrika, het VK en de VS - een onrechtstreeks gevolg van het almaar wisselende eigenaarschap. Na Gilde kwam CVC en dan Carlyle. 'Die investeringsmaatschappijen hebben te weinig geïnvesteerd in innovatie en automatisering. We hadden een topproduct, maar ondertussen is de concurrentie ons bijgebeend. Dat wreekt zich nu.'

Ook het almaar wisselende management is volgens Decavele een slechte zaak. 'Vaak zijn het consultants die even passeren. Nu zaten we tegenover een directie die volledig anders was dan bij de herstructurering in 2018. Zwevegem heeft goede cijfers ondanks dat het vierkant draait. Er is veel werk. Maar als je straks maar een 100-tal mensen overhoudt, van wie 60 arbeiders, kan je nooit meer het 'center of excellence' worden waar de directie twee jaar geleden mee uitpakte. Nu worden we een 'customer experience center'. Maar we glijden langzaam af naar punt nul. Zwevegem is een kmo'tje geworden.'

Geschiedenis

Dino Koutrouki, de CEO van Praesidiad - de holding die behalve Betafence ook de veiligheidshekkenproducent Hesco en het perimeterbeveiligingsbedrijf Guardiar omvat -, zegt in Zwevegem bijkomende investeringen te doen in de productielijnen. 'De Belgische hub moet ons in staat stellen beter tegemoet te komen aan de veranderende vraag naar op maat gemaakte omheiningen. België is de oorspronkelijke thuisbasis van het merk Betafence en we zijn trots op onze geschiedenis en wat we in de regio hebben opgebouwd.'

De onderhandelingen met de bonden over de herstructureringen beginnen binnenkort.