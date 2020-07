Bouw met dichtgeknepen billen naar najaar

De economen blijven uitgaan van een lichte prijsdaling op de woningmarkt. De bouw kan zich optrekken aan de vaststelling dat het aantal aangevraagde bouwvergunningen voorlopig goed standhoudt. De echte test in komt het vierde kwartaal.

ING blijft in een nieuwe studie over de vastgoedmarkt uitgaan van een prijsdaling met 2 procent in 2020 en een stabilisatie van de prijzen in 2021. ‘De kaarten liggen nu eenmaal niet anders dan twee maanden geleden. De impact van de crisis op het inkomen zal zich laten voelen’, argumenteert ING-econoom Steven Trypsteen.

Ook de economen van andere banken houden vast aan hun prognoses. ‘Over 2020 en 2021 samen gaan we nog steeds uit van een prijsdaling met 5 procent’, stelt Johan Van Gompel van KBC. Bij Belfius houdt Véronique Goossens voor dit jaar nog steeds vast aan een daling van 2,5 à 3 procent. Koen De Leus van BNP Paribas Fortis blijft het meest optimistisch met een reële daling van 1 procent in 2020 en een stabilisatie in 2021.

ING is optimistischer over de vastgoed- dan over de bouwsector. Vastgoedtransacties zijn moeilijk uit te stellen. Voor de bouw maakt de bank een onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie. Historische data tonen aan dat nieuwbouw conjunctuurgevoeliger is dan renovatie. Het herstellen van een dak is moeilijker uit te stellen dan het starten van een bouwwerf.

Van het goed gevulde orderboek van de bouw in februari (gemiddeld zes maanden) schiet vandaag niet veel meer over. Bij 46 procent van de bouwbedrijven zijn de orderboeken momenteel al voor minder dan drie maanden gevuld, blijkt uit cijfers van de Confederatie Bouw.

Vergunningen

De Vlamingen blijven wel veel omgevingsvergunningsaanvragen (de vroegere bouwaanvragen) indienen, blijkt uit de rondvraag van De Tijd bij de Vlaamse centrumsteden. Dat wordt bevestigd op het kabinet van Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Antwerpen, de economische motor van Vlaanderen, ziet tot vandaag geen terugval in de aanvragen. ‘We zijn aangenaam verrast door de instroom van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Ook juni en juli zijn recordmaanden’, voegt de Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen) daar aan toe.

Architecten hadden meer tijd om dossiers in te dienen. ‘Ze konden geen werven meer bezoeken en konden zich daardoor concentreren op het indienen van dossiers’, stelt de Oostendse schepen en architect Kurt Claeys (Open VLD).

Geen achterstand

De steden benadrukken dat er ook geen achterstand is bij het afleveren van de vergunningen. ‘In maart kwamen er niet alleen veel dossiers binnen. Door onze verregaande digitalisering konden onze medewerkers al vanaf maart van thuis uit massaal dossiers afwerken’, benadrukt de Leuvense schepen Carl Devlies (CD&V).

Ook uit Sint-Niklaas, Roeselare, Genk en andere steden komen positieve signalen. De enige centrumstad die een duidelijke terugval noteerde tijdens corona (en ook al in de eerste maanden van dit jaar) is de toeristische trekpleister Brugge. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) was er wel een zeer sterke herneming in juni en juli.

Volgens de Kortrijkse schepen Wout Maddens (Open VLD) is het nog te vroeg om de precieze impact van de coronacrisis voor de woningbouw in te schatten. ‘Wat er bij ons allemaal nog in de pijplijn zit, stemt mij wel eerder optimistisch.'

Een omgevingsvergunning in de hand volstaat niet. Cruciaal wordt ook dat de opdrachtgever zijn projecten gefinancierd krijgt. De banken vragen hogere marges en sommige banken staan afkerig van de financiering van vastgoedprojecten.

Lessen uit vorige crisissen

De prijsdalingen na de grote crisis in het begin van de jaren tachtig kan men op één hand tellen. Tijdens de crisis van 1993 kromp de economie met 1,0 procent. In 2009 was dat een krimp van 2,0 procent.

Die crisissen hadden een milde impact op de vastgoedprijzen, stelt ING vast. De prijsgroei vertraagde, maar het jaar nadat de economische groei negatief was, versnelde de prijsgroei opnieuw. De prijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse steden en de kust evolueerden volatieler dan elders in het land. Duurder vastgoed bleek ook conjunctuurgevoeliger.

ING gaat vandaag uit van een krimp met 7,6 procent van de Belgische economie in 2020. Dat is bijna vier keer zo veel als tijdens de financiële crisis. De invloed op de inkomensgroei zal wel minder scherp zijn, wat van groot belang is voor de stabiliteit van de vastgoedmarkt. Een belangrijke troef blijft de zeer lage reële rente.

Goedkopere woningen

Omdat de lockdown de lagere inkomens meer trof, kan dat ertoe leiden dat de opwaartse prijsdruk voor goedkopere woningen lager uitvalt. Tegelijkertijd kunnen investeerders meer opwaartse prijsdruk veroorzaken.

De impact op de steden (inclusief het Brussels Gewest) en de kust zou minder volatiel zijn in vergelijking met vorige crisissen. Er zijn vandaag meer investeerders actief. Die zijn vooral actief in de steden en aan de kust.