Bouw moet hervatten zonder buitenlandse werkkrachten

Op de valreep is beslist dat buitenlandse werkkrachten die terugkeren naar België een week in quarantaine moeten. Dat is een ramp voor de bouwsector.

In de Belgische bouwsector werken meer dan 50.000 buitenlandse arbeiders en onderaannemers. Veel van die Polen, Roemenen, Portugezen en Bulgaren brachten de feestdagen in hun thuisland door.

Tot woensdag werd ervan uitgegaan dat ze maandag opnieuw aan de slag konden. De strenge voorwaarde was dat ze bij hun terugkeer een negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud konden voorleggen. Zo niet moesten ze een week in quarantaine, tot een negatief attest kon worden voorgelegd. Op dag zeven na de terugkeer zou dan opnieuw verplicht een nieuwe test plaatsvinden.

Verstrengd

Het Overlegcomité van woensdag heeft de voorwaarden nog strenger gemaakt. Buitenlanders moeten niet alleen een voorafgaandelijke negatieve test kunnen voorleggen. Ze moeten hoe dan ook een week in quarantaine. Op dag zeven moeten ze een tweede test afleggen. Pas dan kunnen ze opnieuw aan het werk. 'Het grote verschil met andere sectoren is dat onze mensen niet kunnen telewerken', zegt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).

Chaos

De chaos rond de hervatting werd de voorbije dagen steeds groter. Veel buitenlandse werkkrachten waren al naar huis vertrokken nog voor duidelijk werd aan welke (alweer achterhaalde) voorwaarden ze moesten voldoen om weer aan de slag te kunnen.

De late informatie en het vereiste recente attest maakten het de bouwbedrijven voor de nieuwe maatregelen al moeilijk mensen maandag op de werf te krijgen. Een Pool die op de eerste werkdag, maandag 4 januari, in België meteen aan de slag wilde gaan, moest een attest voorleggen dat ten vroegste op vrijdag 1 januari (maximaal 72 uur oud) is afgenomen. Het viel te betwijfelen of dat tijdens het lange weekend hoe dan ook haalbaar was.

De grote bedrijven hielden al rekening met een moeilijke start. 'Voor maandag laten we geen beton leveren en plannen we geen grote dingen. We moeten eerst kijken hoeveel volk met het juiste attest opduikt', zei Manu Coppens, CEO van Van Laere/MBG, net voor de nieuwe maatregelen bekend werden. Woensdag was duidelijk dat een paar honderd buitenlanders volgende week niet aan de slag zullen zijn bij de groep.

Onwerkbaar

Ook voor de kleine bouwbedrijven betekent het extra zorgen. Jean-Pierre Waeytens, de voorzitter van de Bouwunie, is zwaar ontgoocheld. 'Natuurlijk willen onze bouwbedrijfjes veilig werken. Maar het is toch niet werkbaar als de overheid om de paar dagen de regels verandert?'

De Bouwunie, die 8.000 kleine bouwbedrijven vertegenwoordigt, had samen met het hr-dienstenbedrijf Liantis voor begin volgende week de mogelijkheid voorzien om buitenlandse arbeiders die aankomen zonder attest meteen te testen. 'We zullen waarschijnlijk die mogelijkheid blijven aanbieden. Zelfs al kunnen ze niet meteen aan de slag, de buitenlandse werknemers moeten ook een eerste keer zo snel mogelijk worden getest', zegt Frank Decorte van Liantis