Bouw vraagt 6 procent btw voor woningbouw

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) luidt de de noodklok. De vraag naar nieuwbouw is sinds maart gehalveerd. Ze vraagt de verlaging van de de btw op nieuwbouw van 21 procent naar 6 procent voor de eerste schijf van 60.000 euro.

De verkopen van nieuwbouwwoningen zijn sinds maart met de helft gedaald. Gedurende het eerste kwartaal van 2020 daalde het aantal hypothecaire kredieten met 22,5 procent. In de maand april was dat zelfs 44 procent.

'Een variant van deze maatregel werd reeds toegepast in 2008. Die leverde een belangrijke bijdrage voor de relance van de economie tijdens de financiële crisis', benadrukt Olivier Carrette, de CEO van BVS.

Tegenkanting

Het is lang niet zeker dat de regering daar deze keer op ingaat. 'Het is niet het moment om nog bijkomende relancemaatregelen te nemen', verklaarde Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, maandag bij de voorstelling van de economische vooruitzichten van de bank. 'Een extra stimulus zou de overheidsfinanciën nog meer doen ontsporen.' De Nationale Bank ziet het overheidstekort in 2020 bijna verzesvoudigen tot 10,6 procent van het bruto binnenlands product.