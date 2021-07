Bouwbedrijf Besix zet in op automatiseringsdiensten

Met de overname van het Antwerpse Agidens Infra Automation hoopt de Belgische bouwgroep Besix extra geavanceerde digitale oplossingen aan te bieden bij zijn grote infrastructuurprojecten.

Agidens Infra Automation, of AIA, is in ons land de marktleider in automatisering, afstandsbediening en intelligent energiebeheer voor infrastructuurprojecten. De dochter van het engineeringbedrijf Agidens, dat op zijn beurt wordt gecontroleerd door de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren , zet haar knowhow in voor de uiteenlopendste klanten.

Zo was AIA betrokken bij de renovatie van de Antwerpse voetgangerstunnel onder de Schelde en installeerde het de nieuwe controlekamer voor het metronet in Antwerpen. Maar evengoed werkte AIA mee aan de bouw van sluizencomplexen in Nederland en Europa's grootste draaibrug in Zeebrugge.

Met de deal die donderdag bekendgemaakt werd, komt het automatiseringsbedrijf in handen van Van den Berg, een dochter van Besix. Hoeveel de onderneming voor AIA betaalt, werd niet bekendgemaakt.

Grote infrastructuurprojecten

Door AIA over te nemen kunnen Van den Berg en Besix hun infrastructuurprojecten uitrusten met geavanceerde digitale oplossingen. 'We kunnen onze projecten nog slimmer maken in het voordeel van onze gebruikers en opdrachtgevers', zegt Van den Berg-CEO Annick Martin in een persbericht.