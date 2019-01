Bouwbedrijf Faderi verdacht van sociale fraude

Het Oost-Vlaamse bedrijf dat vorige week het gerecht over de vloer kreeg op verdenking van sociale fraude, is Faderi uit Melle. De Nederlandse baron Thibaut van Hövell tot Westerflier, ooit nog medeovernemer en CEO van Lunch Garden en vandaag de eigenaar van de suikerbonenproducent Vanparys, is aandeelhouder van het bouwbedrijf.

Faderi wordt ervan verdacht via Portugese nepbedrijven de voorbije jaren voor miljoenen euro’s aan sociale bijdragen ontdoken te hebben. Net na de inval werd de naam van het bedrijf niet bekendgemaakt, maar De Tijd kwam te weten dat het gaat om Faderi, een specialist in het isoleren en bepleisteren van gevels.

Ik ben een minderheidsaandeelhouder van Faderi en heb al tien jaar geen functie of bestuursmandaat meer. Thibaut van Hövell tot Westerflier Mede-eigenaar van Faderi

Faderi zou sociale bijdragen ontduiken door te werken met Portugese bouwvakkers via Portugese postbusbedrijven. De bouwvakkers vallen zo onder het sociaal stelsel van Portugal, waar de minimumlonen en de patronale sociale bijdragen fors lager liggen. Terwijl het minimumloon in België 1.200 euro netto bedraagt, is dat in Portugal rond 800 euro. De sociale lasten voor de werkgever bedragen in Portugal ongeveer 15 procent, terwijl dat in België rond 50 à 60 procent schommelt.

Nogal wat bedrijven in de bouw werken met buitenlandse werknemers. Ze worden gedetacheerd (uitgezonden) vanuit een bestaand buitenlands bedrijf, waardoor ze vallen onder het lokaal sociaal stelsel en een pak goedkoper zijn. De periode van detachering is per werknemer beperkt tot twee jaar. Dat systeem is op zich legaal.

Carrousel

Maar volgens de Gentse arbeidsauditeur zou Faderi een carrousel van bedrijven opgezet hebben, met als enige bedoeling te profiteren van het goedkope sociale stelsel in Portugal. Als de twee jaar voor detachering verstreken waren, richtte het een nieuw bedrijf op, waarnaar de werknemers werden overgeheveld. Bij de huiszoekingen vorige week werd niemand aangehouden. Behalve bij Faderi deed de federale gerechtelijke politie ook acties bij bepaalde onderaannemers in Portugal.

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat de Portugese onderaannemers geen substantiële activiteiten hadden of hebben in eigen land en dat Faderi ze louter gebruikt als vehikels om zijn werknemers sociaal te verzekeren in het veel goedkopere Portugal. De huiszoekingen zouden volgens de federale politie ook aanwijzingen hebben opgeleverd van stromannen, die optraden als zaakvoerders van de postbusvennootschappen.

Baron

Opvallend is de mogelijke betrokkenheid van baron Thibaut van Hövell tot Westerflier. De 48-jarige Nederlandse investeerder, die zijn zaken vanuit Evere beheert, is voor 40 procent aandeelhouder van Faderi, naast DC Beheer, het investeringsfonds van Guy De Clercq (27%), en zaakvoerder Carlos Pinto. Van Hövell bevestigt dat een gerechtelijk onderzoek loopt naar de samenwerking van Faderi Belgium en zijn onderaannemers. 'Ik ben minderheidsaandeelhouder van Faderi en heb al tien jaar geen functie of bestuursmandaat meer’, verdedigt van Hövell zich in een reactie. Guy De Clercq stelt weinig af te weten van de gang van zaken bij Faderi. Zaakvoerder Pinto was niet bereikbaar voor commentaar.

Van Hövell, die zich al jaren profileert als bedrijvendokter, kwam vorig jaar nog in het nieuws toen hij bescherming aanvroeg tegen de schuldeisers van de Brusselse suikerbonenproducent Vanparys, dat hij in 2012 overnam van de stichtersfamilie. In 2004 werd hij als medeovernemer van Lunch Garden ook CEO van de restaurantketen. Van Hövell had eerder ook al belangen in het glazenbedrijf Durobor en het Antwerpse verhuurbedrijf Riba.