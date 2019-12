Bouwchemicaliën van BASF komen in handen van Lone Star

Chemiereus BASF verkoopt zijn tak bouwchemicaliën voor 3,17 miljard euro aan de Texaanse durfkapitaalgroep Lone Star. Tot de divisie behoort ook een productiefaciliteit in Ham.

De tak bouwchemicaliën van BASF heeft productievestigingen en verkoopkantoren in meer dan 60 landen, en is goed voor meer dan 7.000 werknemers. Vorig jaar draaide de divisie een omzet van ongeveer 2,5 miljard euro.

Op de site in Ham worden onder meer mortels gemaakt die gebruikt worden voor het herstellen, beschermen en waterdicht maken van beton.

'BASF’s bouwchemicaliëntak past erg goed in onze portefeuille, en is complementair met onze investeringen in de business van de bouwmaterialen', zegt Donald Quintin van Lone Star.