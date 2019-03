‘Bouwen wordt combinatie van prefab en 3D-printen'

Een rijhuis met twee verdiepingen in een week bouwen? Het is geen sciencefiction meer. In het najaar rolt in Westerlo een eerste rijhuis uit de 3D-printer.

In Westerlo wordt vandaag ’s werelds grootste betonprinter voorgesteld. De machine van de Deense leverancier Cobod is 11,4 bij 10 bij 10 meter groot. De 3D-printer, die zowat een half miljoen euro kost, staat op Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen.

Samen met bouwbedrijven, architecten en onderzoekers wil de provincie Antwerpen de bouwsector klaarstomen voor de hightechtoekomst. ‘De bouwsector zag de komende tien jaar niets gebeuren met 3D-printers’, zegt Peter-Paul van den Berg, directeur van initiatiefnemer Kamp C. ‘Maar wie in de wereld om zich heen kijkt, weet dat we nu de handen vuil moeten maken, niet over tien jaar.’

Van den Berg troont ons mee naar een miniloods, opgebouwd uit 14 containers - van de failliete Koreaanse rederij Hanjin Shipping - die hij voor een appel en een ei op de kop heeft getikt. ‘Hier nemen we de bouwbedrijven en architecten bij de hand, hier schudden we de sector wakker.’ In de loods zijn studenten van de Thomas More Hogeschool bezig met het kalibreren van de printkop.

Voor elk bouwonderdeel zal een computer bepalen wat de beste keuze is. Kai Van Bulck Projectleider

De betonprinter zal in het najaar in een week tijd de ruwbouw van een huis met twee verdiepingen optrekken. Steunpilaren, vloeren, muren. Laag per laag. Tot een huis van 8,5 meter hoog, 9,5 meter breed en 9,5 meter diep verrijst. ‘Het wordt geen Flintstones-achtig huis zoals Project Milestone in Eindhoven, maar een standaard rijhuis. Het moet voor de bouwbedrijven heel herkenbaar en realistisch zijn, geen Star Wars.’

De technologie heeft veel voordelen. De architect krijgt een grotere vrijheid in het ontwerp, denk aan gebogen wanden en complexe vormen in het plafond. Voor de bouwbedrijven dalen de kosten omdat ze minder arbeiders moeten inzetten. Ze hoeven niet te bekisten en verspillen minder materiaal doordat ze enkel printen wat ze nodig hebben. Ook de faalkosten gaan omlaag, doordat de computer de fouten vroegtijdig ontdekt.

Ondanks die lange lijst stelt projectleider Kai Van Bulck dat huizen in de toekomst niet volledig met een 3D-printer zullen worden gebouwd. ‘Voor elk bouwonderdeel zal een computer bepalen wat de beste keuze is. Voor rechte vlakken zijn dat prefabbetonpanelen, voor gewelven en schuine muren 3D-printing.’