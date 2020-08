Bouwers besparen pak geld door uitstel strengere isolatienormen

Verstrenging

In Vlaanderen zou het S-peil voor nieuwbouw op 1 januari 2021 verstrengen van S31 naar S28. De Vlaamse regering heeft vorige maand beslist dit met een jaar uit te stellen. Naar verluidt heeft dat weinig te maken met corona en met de noodkreten uit de bouw. De Vlaamse regering wil een evaluatieperiode invoeren over de zin van de verstrenging van deze norm.

'Het is zinvoller meer in te zetten op hernieuwbare energietoepassingen, technieken en lokale energie-uitwisseling. Die hebben wel geen impact op het S-peil, maar dat S-peil mag geen doel op zich zijn', benadrukt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).

Belangrijke uitgave

Isolatie is een belangrijk deel van de factuur van een woning geworden. Voor een kleine woning moet men rekenen op een totale kostprijs van 6.317 euro, voor een grote woning is dat 14.213 euro.

Duurdere materialen

En dat is nog niet alles. De prijzen (per vierkante meter) van de populaire PUR en PIR, goed voor 90 procent van alle isolatie, zitten in de lift. In september stijgen ze met 10 à 12 procent. Verdere stijgingen zijn niet uit te sluiten. De factuur kan dan nog hoger oplopen dan de federatie berekende.