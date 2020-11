Bouwfirma BAM trekt zich grotendeels terug uit Oosterweel

De kwakkelende Koninklijke BAM Groep schroeft haar engagement voor de Antwerpse megabouwwerf Oosterweel drastisch terug.

De Nederlandse bouwfirma Koninklijke BAM Groep trekt zich grotendeels terug uit de bouwwerf voor Oosterweel. Dat vernam De Tijd.

BAM wil zijn belang verminderen in de aanbestedingen die nog in de pijplijn zitten van het consortium ROCO (Rechteroever Combinatie). Dat consortium is als enige kandidaat overgebleven voor de bouw van de Kanaaltunnels, die het Oosterweelknooppunt moeten verbinden met de Antwerpse Ring. Aan dat project, dat in 2030 moet klaar zijn, hangt een prijskaartje van 2 à 2,5 miljard euro.

Besix, Jan De Nul, DEME en BAM Contractors bezitten elk 16 procent van het consortium ROCO. BAM gaat zijn aandeel in ROCO drastisch verminderen, maar is wel verplicht minstens symbolisch voort deel te nemen aan het project. Het is nog niet duidelijk welke firma voldoende middelen en mensen heeft om het aandeel van BAM binnen het consortium ROCO over te nemen. Ook de bedrijven Cordeel, Willemen, Denys, Franki Construct, Van Laere en Van Wellen bezitten aandelen van ROCO.

Knooppunt

ROCO is ook in de running voor de bouw van de Royerssluis en het Oosterweelknooppunt zelf. ROCO en het concurrerende consortium Rinkoniên hebben daarvoor eind vorige maand hun definitief finaal bod (BAFO) ingediend. De verwachting is dat opdrachtgever Lantis het contract voor het einde van het jaar zal toewijzen, waarna het contract ten laatste begin volgend jaar kan getekend worden. Voor de bouw van de Oosterweelknoop wordt uitgegaan van een finaal bod van 450 à 500 miljoen euro.

BAM behoudt wel zijn engagement in het consortium COTU (Combinatie Oosterweeltunnel). Dat consortium haalde het contract ter waarde van 570 miljoen euro voor de bouw van de Scheldetunnels binnen. Net als Besix, Jan De Nul, DEME heeft BAM een aandeel van 25 procent in dat project.

Herstructurering