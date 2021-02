Bouwgroep BAM wil af van Belgische miseriedochter

De bouwgroep Koninklijke BAM overweegt haar activiteiten in België te verkopen. Verschillende mislukte werven liggen het Nederlandse bedrijf zwaar op de maag.

De Koninklijke BAM Groep heeft het gehad met België. De Nederlandse bouwfirma wil de waarde van haar lastige activiteiten in België en Duitsland verhogen 'door middel van operationele verbeteringen en - mogelijk - een verkoop'. Dat bleek uit het strategische plan dat de nieuwe CEO Ruud Joosten donderdag voorstelde.

BAM (ooit de afkorting van 'Bataafsche Aanneming Maatschappij') is een van de grootste bouwfirma's van België. De groep ontstond in 1869 als timmerwerkplaats in het Nederlandse polderdorp Groot-Ammers. In de jaren 70 landde het bedrijf in België met de dochterfirma BAM Contractos, gespecialiseerd in burgerlijke bouwkunde. In 1998 namen de Nederlanders het Antwerpse Interbuild over. Dat bedrijf van Eric Verbeeck bouwt kantoren, winkelcentra en flatgebouwen in Vlaanderen. Tien jaar later verkocht de zakenman ook de projectontwikkelaar Kairos aan BAM. Met de groep Galère, die focust op infrastructuurprojecten in Wallonië, zijn de Nederlanders in het zuiden van het land actief.

Brabo

Maar de klad zit er al enige tijd in. Zowel het personeelsbestand als de omzet en de financiële resultaten zijn de voorbije jaren fors gedaald in België. De holding BAM Belgium boekte in 2019 een nettoverlies van 32 miljoen euro, blijkt uit de laatste beschikbare jaarrekening.

De grote verliezen zijn vooral te wijten aan de werf Brabo 2 in Antwerpen. Daar begon een consortium rond BAM Contractors in 2016 met de bouw van een nieuwe tramlijn. Maar het project leidde tot tal van vertragingen en meerkosten. Daardoor moesten de Nederlanders een waardevermindering van 32 miljoen euro slikken op BAM Contractors, nadat ze eerder al 24 miljoen euro vers kapitaal in de Belgische dochter moesten pompen. Dat de aanbestedende Vlaamse overheden het consortium vorig jaar in een dading 50 miljoen euro extra toestak, verzachtte de pil, maar maakte BAM niet populair bij de overheid.

Brabo 2 was niet het enige probleemdossier. Ook Interbuild, dat een omzet van ruim 200 miljoen euro draait, ging in 2019 bijna 7 miljoen euro in het rood. Bij meerdere werven, zoals de stadswijk Nieuw Zuid in Antwerpen (van Triple Living), de Oostendse woontoren O'Sea en de kantoortorens Möbius in de Brusselse Noordwijk (beide van Immobel) 'is gebleken dat de contractuele prijzen de reële kosten niet meer konden dekken', stelt het bedrijf in zijn jaarrekening. Eerder scheurde Interbuild zijn broek aan de bouw van de nieuwe NAVO-hoofdzetel in Evere, een megacontract van 500 miljoen euro dat een pak duurder uitviel dan gepland.

Oosterweel

BAM grijpt in België in, nu het bedrijf zelf onder druk staat. De groep dook in 2020 door de coronapandemie 122 miljoen euro in het rood, tegenover een kleine nettowinst van 11,8 miljoen euro in 2019. Joosten kondigde vorig jaar een grote reorganisatie aan, die jaarlijks 100 miljoen euro aan besparingen moet opleveren. In december verliet Marc Peeters, de topman van BAM Belgium, het bedrijf. Peeters moest in België allerlei activiteiten samenvoegen onder de noemer 'One BAM'. 'Die strategie heeft niet gewerkt', zegt een ingewijde. 'De sterkte van BAM was net dat alle bedrijven apart marcheerden.'

Joosten wil voortaan de risico's van grote werven beperken. BAM wil 'geen omvangrijke en risicovolle projecten in portefeuille nemen, door de omvang van projecten (...) te beperken tot 150 miljoen euro', klinkt het. Die passage uit het toekomstplan verklaart waarom BAM zich onlangs verrassend terugtrok uit het Oosterweelproject.

Die Antwerpse megawerf levert de Belgische bouwsector de komende jaren ruim 4 miljard euro aan opdrachten op. Als lid van het consortium ROCO (waarin ook de concurrenten Besix, Jan De Nul, DEME, Cordeel, Willemen, Denys en Franki zetelen) zou ook BAM een deel van de koek krijgen. Maar in november, een maand voordat ROCO een contract van 2,3 miljard euro binnensleepte, raakte bekend dat BAM zijn belang van 16 procent in het consortium fors wilde verminderen. De andere bedrijven in ROCO namen intussen het aandeel van de Nederlanders grotendeels over.

Buitenlanders

Volgens ingewijden heeft BAM door de weinig transparante marktwerking en de flinterdunne marges geen vertrouwen meer in de Belgische markt. Daarom zou BAM zijn Belgische onderdelen apart in de etalage zetten. Gezien de coronacrisis en de enorme Oosterweelwerf is de kans klein dat een Belgische bouwfirma daarop springt. De Nul en Cordeel, twee namen die over de tong gaan, bevestigen aan De Tijd geen interesse te hebben.

Voor de Vlaamse activiteiten van Interbuild kijkt BAM vooral naar buitenlandse kandidaten. Daarvoor circuleren de namen van de Zweedse bouwgroepen Skanska en NCC. Ook het Turkse Renaissance Construction is een mogelijkheid. Zelfs een Chinese overnemer wordt niet uitgesloten, al maakt het afscheid van Oosterweel BAM een pak minder aantrekkelijk.