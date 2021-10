Bouwgroep Besix getroffen door cyberaanval

Sinds zaterdag hebben informatici bij Besix gewerkt om een cyberaanval op te lossen. 'De aanval trof de servers in de Benelux', klinkt het bij Besix. 'We hebben snel ingegrepen om de effecten te beperken en meteen contact opgenomen met CERT (Computer Emergency Responce Team), dat de oorsprong van de aanval onderzoekt. Vandaag hebben we een systeem gebouwd om al onze gegevens over te zetten. Alles komt stukje bij beetje weer in orde.'