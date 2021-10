Bouwgroep Besix mag nieuw Guggenheim Museum in Abu Dhabi bouwen

De Belgische bouwgroep Besix mag het nieuwe Guggenheim Museum in Abu Dhabi bouwen. Dat schrijft het persagentschap Belga en bevestigt een bron dicht bij het dossier aan De Tijd.

De plannen zijn al 15 jaar oud en het ontwerp van de gerenommeerde Amerikaanse architect Frank Gehry (92) ligt klaar, maar het Guggenheim Museum in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, is er nog altijd niet. Het project werd geplaagd door vertragingen, verbroken contracten en protesten, waardoor er alleen nog maar funderingen liggen

Een nieuwe kapitaalinjectie moet het Arabische filiaal van het wereldbefaamde museum voor moderne kunst er alsnog doen komen. Abu Dhabi trekt de komende vijf jaar 6 miljard dollar uit om zichzelf te profileren als toplocatie voor internationale kunst, een zet die kadert in de plannen om minder afhankelijk te worden van de olie-inkomsten. Daarvan gaat 1 miljard dollar (zo'n 800 miljoen euro) naar de voltooiing van het Guggenheim Museum. Bronnen dicht bij het dossier bevestigen dat een joint-venture van de Belgische bouwgroep Besix en het plaatselijke bouwbedrijf Trojan het bouwcontract in de wacht heeft gesleept.

'Dit project is nog nooit zo echt geweest', jubelde Mohamed Al Mubarak, de voorzitter van het departement voor cultuur en toerisme van Abu Dhabi in de krant Financial Times. 'Soms is wachten het beste dat je kan doen.'

Louvre Abu Dhabi

Het museum is de jongste nieuwkomer op het Saadiyat-eiland, dat vlak bij Abu Dhabi ligt en de culturele hotspot van het Midden-Oosten moet worden, met onder meer het Louvre Abu Dhabi als trekpleister. Als de bouw voltooid is, zal het het grootste museum van het Guggenheim-imperium zijn, bekend van zijn tempels voor moderne kunst in New York, Bilbao en Venetië. De focus komt op kunst uit de Arabische wereld, Afrika en Zuidwest-Azië te liggen, al zal er ook ruimte zijn voor klassiekers uit de moderne kunst, zoals de werken van Andy Warhol en Jan-Michel Basquiat.

Niet iedereen is even opgezet met de bouw. De voorbije jaren protesteerden artiesten en activisten tegen de slechte werkomstandigheden in de Verenigde Arabische Emiraten, dat net als het nabijgelegen Qatar niet bekendstaat als een arbeidersparadijs. Hongerlonen en slechte arbeidsomstandigheden zijn er schering en inslag en veel arbeiders hebben schulden omdat ze een rekruteringspremie moeten betalen om in de Emiraten te mogen werken.

Een voorbeeld

We werken niet met tussenpersonen. We voorzien in een volledige ziektekostenverzekering en we werken nauw samen met de vakbonden. Woordvoerder Besix

Besix maakt zich sterk dat dergelijke praktijken bij het bedrijf niet voorkomen. De bouwgroep is sinds de jaren 60 actief in het Midden-Oosten via haar dochteronderneming Six Construct en stelt er een 8.000-tal mensen tewerk, van wie de meerderheid gastarbeiders uit India, Bangladesh en Nepal zijn. 'We werken niet met tussenpersonen. We voorzien in een volledige ziektekostenverzekering en we werken nauw samen met de vakbonden', zegt een woordvoerder van het bedrijf. 'We zijn een voorbeeld.'

Voor de bouwgroep, die actief is in 25 landen en in het coronajaar 2020 een omzet van 2,7 miljard euro (-18%), een operationele winst (ebitda) van 75 miljoen euro (-25%) en een nettoverlies van 9 miljoen euro boekte, is het contract goed nieuws. De coronapandemie haalde de bouwbusiness in de VAE onderuit, waardoor er minder tenders waren. Een van Besix' bekendste projecten in de regio is de bouw van de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld. In Abu Dhabi bouwde het onder meer de ADNOC Headquarters wolkenkrabber, de Sheikh Zayed Grand Mosque en het Ferrari-themapark.