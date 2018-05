Bouwgroep CFE boert goed

De Belgische bouwgroep CFE heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Zowel de bouw- als de baggeractiviteiten groeiden fors. Maar ook de schulden stegen aanzienlijk.

CFE boekte in het eerste kwartaal 793 miljoen euro omzet, een stijging van 17 procent. Dat is lichtjes onder de verwachtingen van analisten die mikten op iets meer dan 800 miljoen.

Het gros is afkomstig van de Belgische baggergroep DEME die 100 procent in handen is van CFE. De omzet van DEME steeg met 15 procent tot 584 miljoen euro. Die van de bouw of 'contracting'-activiteiten met 30 procent tot 207 miljoen euro, dat is meer dan verwacht.

Bij de Belgische baggergroep ging de installatie van windturbines onverminderd verder. In Duitsland is DEME bezig met de installatie van 66 turbines van het windpark Merkur en wordt gewerkt aan de bouw van 71 windturbines van het Hohe See project. Daar is de installatie van de funderingen opgestart.

In het Verenigd Koninkrijk installeerde DEME de zestig eerste funderingen van het project Hornsea One, het grootste windpark ter wereld met een vermogen van 1.200 MW.

In Singapore werkt DEME aan het havenproject Tuas Terminal Phase 1.

Orderboek

529 miljoen euro Schulden De netto financiële schuld van DEME steeg van 287 naar 529 miljoen euro

Het orderboek van van de CFE-groep daalde lichtjes tot 4,5 miljard euro. Dat heeft alles te maken met de afwezigheid van grote nieuwe projectaankondigingen. Eind vorig jaar bedroeg dat nog 4,8 miljard, waarvan 1,1 miljard afkomstig van de bouw of 'contracting'-divisie en 3,5 miljard van DEME.

De nieuwe opdrachten van DEME slaan vooral op baggerprojecten in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Afrika en Australië. De opdrachten voor de projecten Fehmarnbelt, Blankenburg, Moray East en Triton Knoll werden nog niet in het orderboek opgenomen.

Hogere schuld

De netto financiele schuld van DEME steeg aanzienlijk: van 287 miljoen eind vorig jaar tot 529 miljoen euro eind eerste kwartaal. Dat heeft te maken met belangrijke investeringen - 125 miljoen euro in het eerste kwartaal voor aanbetalingen van schepen in aanbouw en onderhoudskosten - en de toegenomen behoefte aan werkkapitaal.

De totale schulden van CFE stegen daardoor met drie kwart tot 622 miljoen euro.