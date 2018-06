Bouwreus Besix dreigt in het Australische zand te bijten

Besix wil de Australische aannemer Watpac inpalmen. Maar de minderheidsaandeelhouders en de beleggersadviseur ISS verzetten zich tegen de plannen van de Belgische groep. Deze week volgt een cruciale stemming.

Besix bezit al 28,1 procent van het beursgenoteerde Watpac en aast op een bijkomende belang van 36 procent - de helft van de aandelen die het nog niet in handen heeft. De Belgische bouwreus stelt de aandeelhouders een betaling van 0,92 Australische dollar per aandeel in cash voor. Dat waardeert Watpac op 168,7 miljoen Australische dollar (110 miljoen euro).

Enkele maanden geleden bevolen de onafhankelijke bestuurders van Watpac de aandeelhouders van het bedrijf aan in te gaan op het Belgische voorstel. Alles in kannen en kruiken dus. Of toch niet? Want de jongste weken rijst verzet tegen de plannen van de Belgen. Met name de activist Sandon Capital en de invloedrijke beleggersadviseur ISS zien de Besix-deal niet zitten.

Sandon bezit 3 procent van Watpac en vindt het bod van Besix opportunistisch. Het is van oordeel dat het Belgische voorstel de - verlieslatende - Australische aannemer onderwaardeert.

ISS meent dat Besix met de meerderheid in handen zijn wil zou kunnen doorduwen tegen de wens van de minderheidsaandeelhouders in. Het invloedrijke adviesbureau meent ook dat de Watpac-bestuurders - via een vroeger dan geplande uitoefening van hun langetermijnvoordelen (incentives) - financieel voordeel kunnen halen uit een overname. Maar Watpac ontkent dat ten stelligste.

Glass Lewis, een sectorgenoot van ISS, is het bod van Besix wel genegen. Ook Commonwealth Bank, de tweede aandeelhouder van Watpac (8,7%), zou de plannen van Besix steunen. De aandeelhouders van Watpac buigen zich donderdag over het bod.

In de lokale pers dreigt Rik Vandenberghe, de CEO van Besix, met een volledige terugtrekking uit Watpac bij een negatieve stemming en een mislukt bod. ‘Dan zullen we onze positie herevalueren en serieus overwegen onze participatie te verkopen. Wij hebben geen verborgen agenda’, verklaarde hij aan The Australian Financial Review.

Besix is al sinds 2011 aanwezig in Australië en voert er vooral maritieme werken uit. Twee jaar later stapte het in Watpac. Die groep is gespecialiseerd in de bouw van hoge gebouwen, ziekenhuizen, sportstadions en boekte in 2016-2017 een omzet van omgerekend 750 miljoen euro.

De rendabiliteit is evenwel niet veel soeps. Watpac hoopte zijn boekjaar - dat in juni eindigt - met een bescheiden winst van een paar miljoen Australische dollar af te sluiten. Omdat het naast twee belangrijke mijncontracten greep, gaat het nu uit van een onderliggend verlies voor belastingen van 3 à 5 miljoen Australische dollar (2 à 3,2 miljoen euro). De groep overweegt haar mijnactiviteiten van de hand te doen.

Vandenberghe vindt dat Watpac niet presteert zoals het zou moeten. ‘Er moet iets gedaan worden en wij kunnen dat aan.’