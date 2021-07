Bouwsector en vakbonden clashen over aanwezigheidsregister op werven

De instorting van een school in aanbouw in Antwerpen kostte het leven van vijf bouwvakkers.

De vakbonden ACV en ABVV eisen maatregelen om nieuwe tragische ongevallen als dat op een bouwwerf in Antwerpen te voorkomen. Ze pleiten voor een degelijk aanwezigheidsregister, met een check-in én een check-out. De Confederatie Bouw staat op de rem.

Een vakbond die zich burgerlijke partij stelt, is hoogst uitzonderlijk. De bouwcentrales van het ACV en het ABVV doen het bij het onderzoek naar de instorting van een nieuwbouwschool op het Nieuw Zuid in Antwerpen. Bij de grootste Belgische bouwramp in jaren kwamen vijf (buitenlandse) bouwvakkers om het leven en raakten negen anderen ernstig gewond.

‘De vakbonden willen erop toezien dat de slachtoffers op elk moment centraal staan in het onderzoek en nagaan of alle veiligheidsmaatregelen werden nageleefd op de werf’, zei hun advocaat Jan Buelens aan de Gazet van Antwerpen. ‘Ze willen weten wat precies gebeurd is, om lessen te trekken voor de toekomst.’ Het onderzoek is in handen van een onderzoeksrechter.

Op het onderzoek over de ingestorte constructie willen de bonden niet vooruitlopen. ‘Dat is voer voor experten.’ Wel kaarten ze pijnpunten aan die al jaar en dag bouwwerven onveilig maken.

Check-in en check-out

Het gebrek aan een degelijk aanwezigheidsregister is de grootste lacune. ‘Met een check-in- én check-outsysteem kunnen we snel weten wie waar en wanneer tewerkgesteld is’, zegt Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACVBIE (de ACV-centrale voor bouw, industrie en energie).

Zo’n digitaal register zou meteen ook sociale dumping (van buitenlandse lageloonwerkers) een pak moeilijker maken. En daar wringt het schoentje. De aannemers willen om die reden geen check-in én check-out, stellen de vakbonden.

Een check-in- en check-outsysteem had het ongeluk niet kunnen voorkomen. We vragen dat de regering dat niet zomaar oplegt. Er is een sectoraal akkoord nodig. Jan Vochten Directeur sociaal departement Confederatie Bouw

De Confederatie Bouw reageert geprikkeld. ‘Het onderzoek is pas begonnen en de vakbonden hebben blijkbaar al hun conclusies klaar’, zegt Jan Vochten, de directeur van het sociaal departement van de sectorfederatie. ‘Een toevoeging van een check-out aan de bestaande aanwezigheidsregistratie (de check-in, red.) had het ongeluk niet kunnen voorkomen. We betreuren het drama en ontkennen niet dat er soms mistoestanden zijn. Daarom hebben we ook het Plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC) gelanceerd (tegen sociale dumping, red.).’

‘We vrezen dat de uitbreiding van de huidige check-in met een check-out een algemene tijdsregistratie wordt en dat was nooit de bedoeling van de aanwezigheidsregistratie. Sowieso is voor zo’n systeem een sectoraal akkoord nodig in samenspraak met de sociale partners. We vragen dat de regering zo’n check-in niet zomaar oplegt.’

Detachering

ACVBIE-voorzitter Vandenberghe pleit verder om de detachering van (buitenlandse) werknemers en de schijnzelfstandigen bij de gedetacheerden dringend aan te pakken.

Ronny Matthysen, de Antwerpse secretaris van ACVBIE, vult aan: ‘De jongste vijf à zeven jaar zit detachering flink in de lift, ook bij overheidsaanbestedingen zoals voor de bouw van scholen. Grote aannemers hebben 500 arbeiders, van wie amper 85 eigen mensen. Het aantal (eigen) arbeiders in verhouding tot de werken is helemaal scheefgegroeid.’

De wettelijke erkenning van aannemers - op basis van aantal werknemers, kapitaal en opleidingen - is volgens ACVBIE aan een revisie toe.

Onderaanneming

Een ander heikel punt is de lange keten van onderaanbesteding en onderaanneming. ‘Dat is nefast voor het overleg bij en overzicht van projecten. De keten moet beperkt worden’, zegt Matthysen.

Bouwbedrijven hebben zich een veiligheidsbeleid eigen gemaakt. Maar veel gaat verloren door de lange keten en het gebrek aan grip op de vele onderaannemers. Ronny Matthysen Secretaris ACVBIE-Antwerpen

De vakbondsman erkent dat de veiligheid de jongste tien jaar enorm is verbeterd. 'Bouwbedrijven hebben zich een veiligheidsbeleid eigen gemaakt. Maar veel gaat verloren door de lange keten en het gebrek aan grip op de vele onderaannemers.'

Hij ziet bij de politiek goede intenties om de problemen aan te pakken en de bouwwerven beter te organiseren. De bonden werden uitgenodigd bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), haar collega van Openbare Werken Lydia Peeters (open VLD) en federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). ‘Jammer dat daarvoor eerst zo’n drama moest gebeuren.’

Blauwdruk

De Oosterweelwerken kunnen als blauwdruk dienen, zegt vakbondsman Matthysen. De bonden overleggen al twee jaar constructief met bouwheer Lantis. ‘Ik ben fan van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Op de grote Antwerpse werf is een digitale en realtime check-in en check-out in gebruik, net als een online platform dat de incidenten registreert - ook bij de onderaannemers.

Lantis verplicht ook zijn aannemers veiligheidsopleidingen te geven aan hun arbeiders. En er is een link met de Vlaamse arbeidsmarkt met een minimum aantal werkplekken voor werkzoekenden, zij-instromers en leerlingen.