Bouwsector ziet aantal nieuwe opdrachten slinken

De Belgische bouw heeft het lastig. Het uitzicht op nieuwe opdrachten - 'vooral van de overheid' - daalt, de uitvoering van sommige werken komt in gedrang door het stijgende aantal besmettingen en er treden bevoorradingsproblemen op.

Driekwart van de bouwbedrijven in ons land merkte de afgelopen maand meer afwezigheden van arbeiders en bedienden door de tweede coronagolf. Dat blijkt uit een onderzoek van de Confederatie Bouw waar 423 aannemers aan deelnamen. 'Het gaat om een representatieve steekproef bij grote bedrijven, kmo's en kleine zelfstandigen', zegt Sven Nouten, de woordvoerder van de Confederatie, die 16.000 bedrijven vertegenwoordigt.

Door het toegenomen aantal afwezigen hebben drie op de vijf bouwbedrijven het moeilijk om hun uitvoeringstermijn te respecteren, nagenoeg de helft zelfs heel moeilijk. 'Gelukkig hebben veel opdrachtgevers begrip voor de situatie', zegt Nouten.

Bijna de helft van de bedrijven kampt met matige tot grote bevoorradingsproblemen. Dat ligt onder meer aan haperingen in de leveringen of omdat bouwhandelaren door de coronalockdown niet open zijn, aldus Nouten.

Uit de enquête blijkt ook dat 63 procent van bouwondernemingen in ons land op dit ogenblik 'minder contacten heeft voor nieuwe opdrachten en markten'. 'De meeste bouwbedrijven zijn nu hun orderboeken van voor de eerste coronagolf aan het afwerken, maar voor vele komen er minder nieuwe opdrachten binnen', zegt Nouten.

Om de werkomstandigheden in de bouw te verbeteren vraagt de Confederatie de quarantaineperiode voor bouwvakkers terug te brengen naar zeven dagen - zoals voordien - met een coronatest op de vijfde dag. Nu duurt de quarantaine verplicht tien dagen, zonder test. Ze vraagt ook een wettelijk kader voor de sneltests, zodat iedereen snel kan zien of hij besmet is met Covid-19 en al dan niet aan het werk kan blijven. De verlenging van de tijdelijke werkloosheid vindt de federatie positief.

Willemen

Tom Willemen, de topman van het Belgische bouwbedrijf Willemen, dat 2.300 mensen tewerkstelt, bevestigt dat in de bouw meer mensen positief testen of in quarantaine moeten, al ziet hij de piek dalen. 'Toch kunnen sommige werven twee tot vier weken vertraging oplopen. Bij een werf die pas opstart, is dat niet altijd een probleem. Die kan dat nog inhalen. Maar voor een werf die eind dit jaar af moet zijn, is dat veel moeilijker.'

Veel hangt volgens Willemen af van de relatie met de klant. 'Ik merk wel dat sommige klanten minder begrip tonen voor vertragingen dan tijdens de eerste coronagolf. Je had je voorzorgen moeten nemen, hoor je soms. Maar men begrijpt niet dat je niet zomaar een reserveploeg kunt optrommelen.'

We krijgen veel minder offertes binnen van de overheid voor wegen- en infrastructuurwerken, hoewel de budgetten er zijn. Tom Willemen CEO bouwgroep Willemen

Met bevoorradingsproblemen wordt Willemen amper geconfronteerd. 'Wel met onderaannemers die ook met corona-afwezigheden kampen. Als een tegelzetter of badkamerinstallateur afzegt vanwege corona, heeft dat een onmiddellijke impact op ons werk.'