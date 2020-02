Bouwstaalspecialist Intersig volledig Nederlands

De groep Van Merksteijn koopt de helft van de aandelen die ze nog niet in haar bezit had.

Elk betonnen bouwwerk bevat elementen zoals staven, afstandhouders of constructieliggers die het beton samenhouden. Dat bouwstaal staat in voor de structurele sterkte van een constructie. Het familiale bedrijf Intersig is een van de Belgische referenties in dat métier en concurreert in de sector met de staalproducenten. Zijn producten liggen onder de ring rond Antwerpen, de E17 en de E40.