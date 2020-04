Bouwunie vraagt binnenshuis weer te mogen werken

De bouwsector start de werkzaamheden na het invoeren van de gedeeltelijke lockdown voorzichtig weer op. Dat blijkt uit een enquête van de Bouwunie. Twee op de drie bedrijven zijn deels of volledig weer aan de slag. Drie weken geleden was dat slechts 4 op de 10.

De bedrijven die nog niet actief zijn, zijn in 6 op de 10 gevallen bedrijven die binnenshuis werken uitvoeren. Dat is verboden, maar niet als het gaat om hoogdringende interventies zoals het herstellen van een boiler of het dichten van een lek in het dak.