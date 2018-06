Braziliaanse 'low-cost'-bouwmagnaat is wereldondernemer van het jaar

De Braziliaanse bouwmagnaat Rubens Menin, die huizen bouwt voor de armen, is zaterdagavond uitgeroepen tot 'World Entrepreneur of the Year 2018'.

Zoveel mogelijk Brazilianen uit armoede helpen en een eigen huis, ook voor de zeer lage inkomens. Daarmee wist Rubens Menin Teixeira de Souza de jury te overtuigen.

Ondernemers uit 46 landen streden deze week om de prijs van 'Wereldondernemer van het jaar', een organisatie van EY. Met Rubens Menin, de stichter en voorzitter van het Braziliaanse bouwbedrijf MRV Engenharia, werd voor de eerste keer een winnaar uit Latijns-Amerika gekozen.

24.000 Werknemers Het bedrijf MRV van Menin is uitgegroeid tot een imperium met 24.000 werknemers en heeft al huizen gebouwd voor 1 op de 200 Brazilianen.

Het is voor de achttiende keer dat de prijs werd uitgereikt in de Salle des Etoiles in Monaco, waar het kruim der ondernemers verzamelde vanuit alle uithoeken van de wereld.

Have not

Rubens Menin begon in 1979 als 'have not' met zijn bouwbedrijfje MRV. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een imperium met 24.000 werknemers. Het bedrijf staat intussen in voor de behuizing van 1 op de 200 Brazilianen - het land telt 211 miljoen inwoners. Het specialiseert zich in betaalbare huisvesting, met een prefab-concept waarmee 16 woonunits op 10 werkdagen kunnen worden gebouwd.

'Ons métier gaat niet alleen over het ontwikkelen van een business, maar ook over sociale ontwikkeling: gezinnen met een eigen huis geraken zo uit structurele armoede en kunnen een menswaardiger leven leiden', aldus Rubens Menin. 'Wij ondernemers, hier allen aanwezig, kunnen écht de wereld ten goede veranderen', zei hij zaterdagavond voor het duizendtal aanwezigen in Monte Carlo.

Ons métier gaat niet alleen over het ontwikkelen van een business, maar ook over sociale ontwikkeling: gezinnen met een eigen huis geraken zo uit structurele armoede. Rubens Menin Wereldondernemer van het jaar

De jury prees hem voor zijn doorzettingsvermogen, ook omdat hij enkele zware crisissen in Brazilië met zijn bedrijf het hoofd heeft moeten bieden. 'Maar wat we vooral zo apprecieerden aan de kandidaat uit Brazilië, is dat hij de sociale doelstelling van het ondernemerschap zo centraal stelt en een verschil maakt voor zovele duizenden levens, aldus de juryvoorzitter.

Simpeler en goedkoper

'Het is belangrijk voor mijn land, en vooral voor de mensen in Brazilië, dat we zo’n erkenning krijgen', zei Rubens Menin. 'Het is belangrijk dat sterke mensen in Brazilië opstaan en dat er verandering komt. Toen wij met bouwen voor armen begonnen, werden we in de bouw wat scheef bekeken, als de underdog. Iedereen wilde immers bouwen voor de high-end markt.'

'Wij hebben heel hard gewerkt om het productiesysteem simpeler en goedkoper te maken, en toch huizen van goede kwaliteit te bouwen.' MRV is sinds een tiental jaar beursgenoteerd en boekt 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro) omzet. Vorig jaar haalde het een winst van 197 miljoen dollar. Menins zoon Rafael is inmiddels CEO en zijn dochter Chief Legal Officer.

Toen wij met bouwen voor armen begonnen, werden we in de bouw wat scheef bekeken, als de underdog. Iedereen wilde bouwen voor de high-end markt. Rubens Menin