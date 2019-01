Brug Genua: factuur van 400 miljoen voor familie Benetton

De Italiaanse tolwegenuitbater Autostrade per l'Italia voert gesprekken met de bijzonder commissaris van de Italiaanse regering over zijn bijdrage aan de heropbouw van de ingestorte brug van Genua.

Het is een van de markantste nieuwsfeiten van 2018: de instorting van de bekende Ponte Morandi in augustus in Genua, met 43 doden tot gevolg en het doorsnijden van een belangrijke verkeersader tussen Zuid-Frankrijk en de havenstad Genua. De ramp werd ook een symbool van de te lage investeringen in infrastructuur in Italië en elders en van de politieke spanningen in Italië en tussen het land en de EU.