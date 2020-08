Bruggenbouwer pioniert met financieringsconstructie

Ferrokonstrukt is gespecialiseerd in stalen constructies zoals bruggen en de perronoverkapping in Mechelen.

De Meulebeekse specialist in staalconstructies zoekt 1,25 miljoen euro met crowdlending. 'Door steeds grotere projecten hebben we behoefte aan meer voorfinanciering', zegt directeur Daphne Deckers.

In ateliers in het centrum van het landelijke Meulebeke worden iconische stalen constructies gefabriceerd: de perronoverkappingen van de stations van Mechelen of Oostende, boogbruggen voor autosnelwegen, voetgangersbruggen over rivieren, maar ook speciale constructies voor het onderzoekscentrum van farmareus AstraZeneca in Cambridge. Op de gevel: Ferrokonstrukt, masters in steelconstructions.

Die megastructuren liggen ver af van de fabricage van stalen trappen en balustrades waarmee Herwig Claeys drie decennia geleden begon. De laatste jaren is resoluut gekozen voor grotere en meer ingewikkelde constructies voor grote bouwbedrijven als Besix en CIT Blaton. Die lijn wordt ook uitgezet door de jonge Limburgse ingenieur Daphne Deckers, die samen met Bram Claeys, de zoon van de oprichter, het bedrijf leidt.

Schermvullende weergave Daphne Deckers, de gedelegeerd bestuurder van Ferrokonstrukt.

Deckers kwam samen met een andere directeur twee jaar geleden over van de ruim tien keer grotere sectorgenoot Victor Buyck Steel Construction. Daar was ze projectdirecteur. Bij het 35 werknemers tellende bedrijf van de familie Claeys zit ze zelf achter het stuur om ambitieuze groeiplannen waar te maken en kan ze in het kapitaal stappen.

Wordt Ferrokonstrukt een tweede Victor Buyck? 'Neen, we zijn anders en doen ons ding. We zijn een zeer vlakke organisatie met mensen die erg veel plezier beleven aan het bouwen van mooie en complexe stalen structuren. In België en in de toekomst ook meer in het buitenland.'

Crowdfunding

Dezer dagen loopt het onbekende staalbedrijf echter in de kijker met een financiële constructie. Ferrokonstrukt wil volgende week 1 tot 1,25 miljoen euro ophalen met obligaties via het crowdfundingplatform van Bolero, een onderdeel van KBC.

Dat de staalverwerker voor crowdfunding kiest, is opmerkelijk. Crowdfunding is een populaire financieringsvorm voor start-ups en consumentenmerken, veel minder voor industriële bedrijven. 'We zijn een innovatief bedrijf en geloven in participatief ondernemen. We waren meteen geïnteresseerd toen we een voorstelling kregen van deze nieuwe financiering', zegt Deckers.

6% Interest Op de obligaties zal Ferrokonstrukt een brutocoupon van 6 procent betalen.

Op de obligaties zal het West-Vlaamse bedrijf een rente van 6 procent betalen gedurende vijf jaar. Dat is duurder dan de klassieke bankfinanciering en de nieuwe coronaleningen met overheidssteun. 'Klopt', zegt Deckers. 'Maar met crowdfunding kunnen we onze financiering diversifiëren. Het participatieve karakter speelt ook een rol: zo kunnen onze werknemers betrokken worden als ze willen.'

En de dure interest? 'Dat valt wel mee als je dat afzet tegenover de omzet van 11 miljoen euro', vindt Deckers. Ferrokonstrukt wil de obligaties gebruiken om steeds grotere projecten aan te kunnen. Daardoor is er behoefte aan steeds meer voorfinanciering. Tegelijk tastte de uitkoop van een vorige aandeelhouder de reserves aan.