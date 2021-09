Bruno Humblet, Bekaert-veteraan gaat Deceuninck leiden

Francis Van Eeckhout, de hoofdaandeelhouder en CEO van Deceuninck, verraste maandag met de beslissing uitvoerend voorzitter te worden en Bruno Humblet als opvolger aan te duiden. Dat was een onverwachte keuze, want Humblet was pas sinds oktober bestuurder bij de pvc-raamprofielenmaker.

Humblet, die donderdag 56 wordt, zal voortaan opnieuw vanuit zijn Vlaams-Brabantse thuisbasis naar West-Vlaanderen pendelen, na vele jaren bij het Zwevegemse Bekaert. Beurswatchers kennen hem als de jarenlange financieel directeur (CFO) die naast de financiële cijfers ook haarfijn kon uitleggen wat er operationeel bij de staaldraadgroep gebeurde.

‘Ik heb hem altijd ervaren als een CFO met een CEO-profiel’, zegt een voormalige collega. 'Hij heeft een zeer goede mix van financieel en commercieel. Als we niet zo goed bevriend waren, had ik hem zelf binnengehaald bij mijn bedrijf', zegt een ondernemer.

Na zijn studies handelsingenieur en legerdienst bij de luchtmacht werkte Humblet 17 jaar bij Procter & Gamble in diverse financiële functies. Net voor zijn overstap naar Bekaert maakte hij er de megaovername van Gillette vanop de eerste lijn mee.

Bij Bekaert was hij in zijn tien jaar als CFO met veel meer bezig dan met alleen de financiële cijfers: hij voerde mee de onderhandelingen over grote deals, zoals de overname van een divisie van Pirelli. Zijn commerciële interesse zorgde dat hij ook enkele jaren verantwoordelijk werd voor de Latijns-Amerikaanse divisie van de groep. In 2016 kreeg hij een volledig operationele functie: CEO van de Britse joint venture Bridon Bekaert Ropes Group (BBRG), die stalen touwen voor de scheepvaart en mijnbouw maakt.

BBRG was een moeilijke opdracht door een lastige aandeelhouderssituatie en de slechte gang van zaken bij de overgenomen Bridon-fabrieken. Humblet moest na minder dan twee jaar vertrekken door een conflict met de toenmalige Bekaert-CEO Matthew Taylor, maar met de ervaring om een groot bedrijf te leiden. BBRG was goed voor ruim 600 miljoen euro omzet, 3.000 werknemers en 19 fabrieken. Ongeveer even groot als de Deceuninck, dat vorig jaar 642 miljoen euro omzet boekte met 4.000 werknemers en 15 productiesites.

‘Ik had altijd verwacht dat hij de volgende CEO van Bekaert zou worden. Hij had veel empathie om een grote groep te inspireren. Maar hij kon ook streng zijn en je hard challengen', blikt een voormalige collega terug. Een andere ex-collega typeert hem als een ‘sterke people manager die mee naar creatieve oplossingen zoekt’. Een goede vriend omschrijft hem als een ‘family man met drie dochters die graag op vakantie gaat naar Italië, een glas wijn apprecieert en gaat lopen’.

Start-ups

Voor het grote publiek is Humblet een nobele onbekende: hij kwam nooit in de spotlights bij federaties of zakelijke netwerken. ‘Maar hij heeft wel een groot netwerk’, zegt een vriend. Via zijn vehikel HumbleBee is hij een bezig bijtje, met een bestuursmandaat bij de Belgische verlichtingsmultinational Schréder en een tiental investeringen in start-ups, waaronder in de intelligente armband Zembro.