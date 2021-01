Brussel haalt neus op voor Vlaams gerecycleerd bouwafval

Brussel produceert jaarlijks 2 miljoen ton bouw- en sloopafval. Driekwart wordt afgevoerd naar Vlaanderen voor verwerking. Maar slechts een fractie van de gerecycleerde granulaten is opnieuw welkom in Brussel.

De hoeveelheid bouw- en sloopafval in België is gigantisch. Ruim 20 miljoen ton per jaar. Twee ton per inwoner per jaar. In het belang van het klimaat komt het erop aan die materialen zo veel mogelijk te hergebruiken. Dat beperkt bijvoorbeeld het aantal nieuwe zand- en steengroeves die moeten worden geopend.

Er is ook een financieel argument. Gerecycleerde granulaten zijn goedkoper dan ‘nieuw’ ontgonnen grondstoffen. Meestal worden ze gebruikt als funderingsmateriaal. Daar kan de besparing oplopen tot 10 euro per ton. ‘Men kan 20 à 30 procent gerecycleerde granulaten gebruiken om beton te maken’, zegt Willy Goossens, de woordvoerder van de Federatie van de Producenten van Recycling Granulaten (FPRG).

Vlaanderen koploper

Vlaanderen behoort met Nederland en Oostenrijk tot de wereldtop voor bouw- en slooprecyclage. Naar schatting ontsnapt in Vlaanderen nog slechts 1 à 2 procent van het bouwafval aan de recyclageketen.

In 2019 produceerden de 344 gecertificeerde brekers in Vlaanderen zo’n 16,5 miljoen ton gerecycleerde granulaten. Ruim 98 procent van het puin wordt gerecycleerd. De gerecycleerde granulaten vinden gemakkelijk een afzet in Vlaanderen. Maar niet in Brussel.

Geen capaciteit in Brussel

Het Brussels Gewest heeft geen grote, hoogwaardige recyclagecapaciteit. VBA in Haren (250.000 ton per jaar) is de enige speler op Brussels hoofdstedelijk grondgebied. Enkele brekers zouden interesse hebben om zich te vestigen in het Brussels gewest om de transportkosten te drukken. Maar in de praktijk is het vrijwel onmogelijk om er nog een terrein van minimaal 2 à 3 ha te vinden. Laat staan dat de Brusselse overheid zo’n bedrijf, dat weinig jobs creëert, vlot zou vergunnen.

Noodgedwongen wordt 75 procent van de jaarlijkse 2 miljoen ton Brussels bouw- en sloopafval afgevoerd naar Vlaanderen. Vier grote spelers zijn aanwezig in de Vlaamse rand van Brussel: Amacro (Sint-Pieters-Leeuw), BRC (Diegem), ABR (Grimbergen) en Desmedt (Grimbergen). Het transport van die enorme hoeveelheden, goed voor 75.000 vrachtwagenritten, veroorzaakt overlast.

Geen terugkeer naar Brussel

Typisch Belgisch is dat de terugkeer van de in Vlaanderen gerecycleerde granulaten naar Brussel wordt belemmerd door striktere milieunormen.

In Vlaanderen krijgt vrijwel de totale productie (met uitzondering van de 2 à 3 procent niet-herbruikbare stoffen zoals asbest, teer en gevaarlijke stoffen) een herbestemming. Granulaten geproduceerd in Vlaanderen en gecertificeerd door COPRO/Certipro worden in Vlaanderen niet langer beschouwd als afvalstoffen en vallen niet meer onder de afvalstoffenregeling. Ze kunnen opnieuw worden gebruikt in de bouw. De werven van de Oosterweelverbinding in Antwerpen gaan voor vrijwel 100 procent recyclage.

Moestuin

De milieunormen in Brussel zijn vele malen strenger dan die in Vlaanderen en in andere landen. Voor de Brusselse overheid moet op een locatie waar gerecycleerde granulaten worden gebruikt later zonder het minste risico een moestuin aangelegd kunnen worden. ‘Het resultaat? Alleen betongranulaten (goed voor 35% van de granulatenproductie) voldoen aan die strenge voorwaarden, en dan nog maar voor de helft', zegt Goossens. 'Dat betekent dat slechts 17,5 procent van de totale hoeveelheid gerecycleerde granulaten die in Vlaanderen met Brussels puin worden geproduceerd kan worden hergebruikt in Brussel. In Vlaanderen is dat 100 procent.'

Hogere factuur

Bouwheren en aannemers in Brussel worden gedwongen meer en duurdere primaire granulaten te gebruiken. Audi Brussel in Vorst berekende dat een viertal projecten, zoals het aanleggen van een tijdelijke parking, tienduizenden euro's extra heeft gekost. Het had die projecten ook 10 à 25 werkdagen sneller kunnen realiseren. In Vlaanderen kan het sneller omdat het systeem van de standaardcertificering wordt toegepast. In Brussel moet voortdurend ad hoc worden getest. Dat geeft extra kosten en vertragingen.

In Brussel dezelfde normen als die van Vlaanderen hanteren, is politiek niet haalbaar. ‘Het is ook niet onlogisch dat voor ‘de grote stad’ Brussel andere normen gelden dan voor Vlaanderen en Wallonië. Het zou gemakkelijker zijn als die dichter bij elkaar zouden liggen’, stelt Hugues Meulewater, de manager van de Confederatie Bouw in Brussel.

De Brusselse regering voelt dat de situatie onhoudbaar is. Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) werkt aan een nieuw decreet. ‘Het is de bedoeling dat dit jaar rond te krijgen’, zegt woordvoerder Nicolas Roelens. Het huidige uit 2009 is totaal achterhaald. Het is zeer streng en bemoeilijkt de uitbouw van een circulaire economie.