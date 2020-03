Brusselaars bouwen huizen met bouwafval

Jaarlijks storten Belgische bouwfirma's 16 miljoen ton grond in groeves en mijnen. De vier ondernemers achter BC Materials maken er nieuwe bouwmaterialen mee. 'We deden inspiratie op in Afrika.'

De baksteen uit de maag van de Belg vervangen door leem. Dat is de missie van de vier ondernemers achter de Brusselse bouwmaterialenmaker BC Materials. Ze gebruiken geen materiaal uit leemgroeven maar restaarde van bouwwerven.

Jaarlijks wordt in Belgiƫ 37 miljoen ton grond uitgegraven op bouwwerven. 'Met een deel worden wegen aangelegd, maar 16 miljoen ton belandt in groeven en mijnen, terwijl de grond perfect bruikbaar is', zegt Ken De Cooman, een van de vier ondernemers.

Bakstenen vervangen

Onze leemstenen zijn een alternatief voor bakstenen. Ken De Cooman Medeoprichter BC Materials

Transportfirma's rijden de grond rechtstreeks naar het Brusselse bedrijf. BC Materials zeeft het en mixt het tot bouwmaterialen. 'Onze leemstenen zijn een alternatief voor bakstenen', zegt De Cooman. 'Ze worden niet gebakken, maar onder grote druk samengeperst. Ze worden gebruikt als niet-steunmuren en binnenmuren, maar ook als steunmuur zolang er niet meer dan twee verdiepingen zijn.'

Daarnaast maakt BC Materials een leemalternatief voor gipspleisters - voor de binnenafwerking van huizen - en stampleem. 'Daar kunnen muren met een betonlook van gemaakt worden. Het is een alternatief voor bakstenen of beton.'

Leemlanden

De vier ondernemers kwamen op het idee toen ze voor het architectenbureau BC Architects in Burundi, Ethiopiƫ en Marokko huizen bouwden. 'Uit noodzaak gebruikten we er leem en aarde. Nadien deden we stages in de leemlanden Frankrijk en Duitsland. We maken het verschil met onze Europese concurrenten door uitgegraven aarde te gebruiken.'

Dit jaar willen we de productie vertienvoudigen. Ken De Cooman Medeoprichter BC Materials

Het materiaal van BC Materials is tot 50 procent duurder dan zijn klassieke variant. 'Maar dat prijsverschil verdwijnt, omdat we onze productie meer opschalen en klassiek bouwmateriaal duurder wordt. Grote cementbedrijven zijn vrijgesteld van milieubelastingen, maar dat moet in de komende jaren veranderen.'

In zijn eerste boekjaar haalde de start-up 150.000 euro omzet en is het kostendekkend. 'Dit jaar willen we de productie vertienvoudigen', zegt De Cooman.

Radiohead

Net als zijn kompanen Nicolas Coeckelberghs, Wesley Degreef en Laurens Bekemans is De Cooman architect. 'Twee van ons studeerden ook filosofie, wat deels onze bedrijfsfilosofie verklaart.'