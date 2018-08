CEO Deceuninck: 'Je moet weten hoe te surfen op de Turkse golven'

Deceuninck, producent van pvc-ramen, voelt de spanningen in Turkije niet in zijn orderboekje. 'Ik ben niet in paniek. Turkije is een goed land om in aanwezig te zijn.'

De Turkse munt zakt vandaag meer dan 10 procent tegenover de euro. In een jaar tijd verloor de lira ruim 60 procent van zijn waarde. Dat kan niet onopgemerkt blijven in de resultaten van Deceuninck , dat met enkele overnames en investeringsprojecten van Turkije zijn tweede thuisland heeft gemaakt.

De Turkse fabrieken draaien zo'n 200 miljoen euro omzet, goed voor een derde van de groepsinkomsten. Hoe zwaar de inzakking van de lira de omzet (in euro uitgedrukt) en de winst in het eerste halfjaar heeft getroffen, maakt Deceuninck volgende week vrijdag bekend. Maar mogelijk nog belangrijker is of de lira helemaal capituleert of niet.

Ik ben niet in paniek, als dat is wat je wil horen. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

Het gaat er helemaal de verkeerde richting uit, toch?

CEO Francis Van Eeckhout: 'De jongste week is er veel spanning bijgekomen. Ik was gisteren/donderdag te gast op een investeerdersconferentie van Berenberg. Ze hebben dit keer geen vragen gesteld over de impact van de pvc-prijs. Turkije was het gespreksonderwerp bij uitstek.'

'Alles wordt er momenteel op de spits gedreven. Normaal hebben de Verenigde Staten een kalmerend effect, maar met Trump is het anders. Anderzijds, Trump heeft in Noord-Korea al getoond dat hij soms een bocht van 180 graden neemt. En Erdogan heeft in het begin van zijn regime het juk van het IMF gevoeld. Hij beseft waarschijnlijk wel dat hij moet uitkijken om het niet opnieuw zo ver te laten komen.'

Door de spanningen met de VS, de ontspoorde inflatie en een gebrekkig financieel beleid waarschuwen specialisten al dat een recessie onvermijdelijk is.

Van Eeckhout: ‘Ik ben niet in paniek, als dat is wat je wil horen. Maar de politieke crisis mag niet ombuigen in een economische crisis. Daar zie ik ook nog geen tekenen van.'

Voelt u de situatie echt nog niet in de cijfers van Deceuninck?

Van Eeckhout: 'De ramenmarkt is dit jaar een beetje gedaald. Ik spreek over een paar procenten. Maar we hebben in Turkije goed gewerkt. Ik heb deze morgen de laatste cijfers gezien over de bestellingen bij Deceuninck in Turkije. Die zijn nog altijd normaal. Of dat zo blijft, weet ik niet. Het verleden is geen garantie voor de toekomst.'

Turkije is een goed land om aanwezig te zijn, maar je moet wel weten hoe je op de golven moet surfen. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

'We zullen eerst de storm door moeten om een evaluatie te kunnen maken. Ons team daar is trouwens gewend om te gaan met volatiliteit in wisselkoersen en grondstofprijzen. Eergisteren nog hebben we onze verkoopprijzen nog met 8 procent verhoogd. Dat gebeurt daar van de ene op de andere dag, niet zoals in West-Europa waar je distributeurs een paar maanden tijd moet geven.'

Hoe belangrijk is Turkije voor Deceuninck?

Van Eeckhout: 'Het is ons tweede thuisland. We halen er 200 miljoen euro omzet, ongeveer een derde van de totale omzet. Maar onze fabrieken produceren er 15 à 20 procent voor export, en daarvoor is de daling van de lira een zegen.'

Hebt u zich de expansie in Turkije nog niet beklaagd?

Van Eeckhout: 'Waarom zou ik? Onze omzet en winst is er al jaren aan het stijgen, in euro uitgedrukt. Dat zegt toch veel. Turkije is een goed land om aanwezig te zijn, maar je moet wel weten hoe je op de golven moet surfen.'

Deze namiddag maakt president Erdogan en zijn schoonzoon, de minister van Financiën, een batterij maatregelen om de crisis in te dijken? Zal u dat, gezien het belang voor Deceuninck, live volgen?