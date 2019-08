CEO Deceuninck: 'Van Turkije lig ik nog het minst wakker'

Deceuninck, producent van pvc-raamprofielen, boekte 1,2 miljoen euro verlies in het eerste halfjaar. ‘We zijn nochtans goed bezig. Alleen geven de cijfers mij ongelijk. Voorlopig.’

‘Het is hier niet de meest aangename periode als je de cijfers bekijkt’, geeft Francis Van Eeckhout, CEO en hoofdaandeelhouder van Deceuninck, toe. ‘Hier zijn we niet tevreden mee. Laat dat duidelijk zijn’, is zijn reactie op het halfjaarverlies. ‘Maar ik lig er ook niet wakker van.’

Sinds hij in 2014 in beeld kwam bij het West-Vlaamse bedrijf, verdubbelden de winstcijfers. Dat was grotendeels te danken aan de prestaties in Turkije, dat met enkele overnames en nieuwe fabrieken het belangrijkste land van de groep is geworden.

Vorig jaar keerde de situatie er om. De Turkse economie gaat door een dal door de fratsen van president Erdogan, de Turkse munt stortte in en de rentevoeten schoten steil omhoog. Ook Deceuninck ontsnapte daar het voorbije halfjaar niet aan. De omzet in Turkije, in euro uitgedrukt, tuimelde met 28 procent. De recurrente brutobedrijfswinst halveerde zelfs. ‘Van Turkije lig ik nog het minst wakker van al’, klinkt het verrassend.

Beleggers denken daar duidelijk anders over. Het aandeel zakt.

'Ons Turks team heeft om de zoveel jaren met een crisis af te rekenen. We weten hoe we op die golven moeten surfen’, zei Van Eeckhout ooit. En hij blijft daarbij. ‘Er vallen concurrenten weg, we pikken marktaandeel in, we compenseren de zwakke munt met prijsverhogingen en we hebben nul wanbetalers onder onze klanten. We moeten in Turkije blijven.’

De Turkse fabrieken zijn voor Deceuninck een goedkope uitvalsbasis voor export naar Australië en Zuid-Amerika. ‘En de Turkse markt zal terug opveren, alleen is niet duidelijk wanneer. We dachten in april de eerste zwaluwen te zien, maar de lente is er niet gekomen. Ik durf nu geen uitspraken meer doen.’

Amerikaanse tegenvaller

Terwijl de terugval in Turkije ingecalculeerd was, was de mindere gang van zaken in de VS dat niet. ‘Dat is mijn grootste ontgoocheling’, zegt Van Eeckhout. De omzet in de VS steeg er - dankzij de duurdere dollar - met 1,9 procent maar dat camoufleerde dat de verkoopvolumes met 6,5 procent daalden.

Door de lange en strenge winter liepen bouwwerven vertraging op en Deceuninck raakte er een grote klant kwijt. ‘Die vroeg een prijsverlaging die we niet konden toestaan. Het is allemaal redelijk abrupt gebeurd’, zegt Van Eeckhout. Intussen heeft de topman al een nieuwe, grote klant gevonden waarvan de eerste inkomsten mogelijks dit jaar al binnenstromen.

De verzwakking op de Amerikaanse markt is opmerkelijk aangezien die zich de voorbije jaren had omgevormd van verlieslatend zorgenkind - tijdens de huizencrisis - tot groeimotor. In een woestijnstadje in Nevada bouwde Deceuninck zelfs een nieuwe fabriek, maar die gevuld krijgen met nieuwe contracten loopt trager dan verwacht.

‘En de krapte op de arbeidsmarkt speelt ons parten. Dat voelen we al twee jaar maar het wordt erger’, klinkt het. ‘Voor 10 of 20 cent per uur extra veranderen mensen van job.’ De lonen stijgen er niet alleen, ook het personeelsverloop. ‘Minder ervaring in het team betekent minder efficiënt produceren, meer stilstand van machines en meer afval. Dat vertaalt zich in de cijfers.’

Actieplan in Europa

De Europese activiteiten waren dan weer een positieve uitschieter in het halfjaarrapport. De omzet stabiliseerde, en de rebitda steeg - weliswaar na een bijzonder zwak 2018 - met 45 procent. ‘Al bij al goed, maar we hebben er nog een lange weg af te leggen. We moeten de situatie rechttrekken en dat is een probleem dat al tien jaar speelt’, zegt Van Eeckhout.

Zijn actieplan is volop in uitvoering en heeft meerdere tentakels. ‘Eerst maken we kosten, de vruchten komen later.’ Deceuninck bouwde in Diksmuide bijvoorbeeld een recyclagefabriek om zijn eigen grondstoffen te maken. Als hoofdsponsor van de wielerploeg Deceuninck-Quickstep investeerde het ettelijke miljoenen om het merk wereldwijd in de schijnwerpers te zetten. ‘We staan op de buik van Alaphilippe en Remco’, zegt hij trots.

Bovendien komen alle Europese activiteiten – vroeger opgedeeld in twee divisies oost en west – onder één managementteam terecht, het productgamma wordt gestroomlijnd en een gedeeltelijke verhuis van productie van Duitsland naar Polen of Kroatië wordt onderzocht. ‘We moeten meer gebruik maken van de handjes in het oosten’, klinkt het.

Aluminium

En met de lancering van aluminiumprofielen, via een joint venture in Polen, bewandelt het bedrijf nieuwe wegen. ‘In landen als België en Frankrijk verliest pvc marktaandeel aan aluminium. Er hangt hier een negatief imago aan pvc, ten onrechte. Het isoleert beter, en walvissen sterven wel van plastic maar niet van onze raamprofielen. Maar goed, het is moeilijk tegen de stroom in te roeien, dus zetten we op twee paarden in.’