CEO Deceuninck: 'We zijn de pandemie doorgesparteld en er goed uitgekomen'

Deceuninck, een producent van pvc-raamprofielen, zag de business in het eerste halfjaar inzakken, maar topman Francis Van Eeckhout hoopt voor heel 2020 op een status quo. ‘Zullen we er een weddenschap van maken?’

Eind februari zat Deceuninck nog op schema om dit jaar topresultaten neer te zetten, maar de pandemie verstoorde het feest. April was dramatisch, met in Europa zelfs een omzetkrimp van meer dan 50 procent. Bouwwerven vielen er stil en de fabrieken in België en Frankrijk gingen tijdelijk dicht.

Maar de inhaalbeweging is ingezet. ‘Mei was oké, juni was goed, juli zeer goed, en augustus ook’, zegt Van Eeckhout, de CEO en hoofdaandeelhouder van het West-Vlaamse bedrijf.

In het eerste halfjaar zakte zowel de omzet als de brutobedrijfswinst met ongeveer 7,5 procent. Het nettoresultaat belandde door hoge financiële lasten net als vorig jaar onder nul. De beleggers reageerden tevreden. Ze hadden een grotere krater in de resultatenrekening verwacht. De beurswaarde van het bedrijf steeg dinsdag met 6 procent naar 200 miljoen euro.

Bent u tevreden over de gang van zaken?

Francis Van Eeckhout: ‘Ja. Vier maanden geleden had ik hier zeker voor getekend. We hebben zelfs een positieve cashflow gedraaid in het tweede kwartaal, het slechtste in honderd jaar. Dat is niet slecht. We hebben doortastende maatregelen genomen. Het dividend werd geschrapt. En ik en de andere managementleden hebben loon ingeleverd.

In Europa (-15%) en Turkije (-9%) viel de halfjaaromzet terug, maar in de VS draait het blijkbaar goed met 15 procent meer omzet. Hoe hebt u dat gedaan?

Van Eeckhout: ‘We hebben er een nieuwe, hele grote klant binnengehaald en die is orders beginnen te plaatsen. We winnen er marktaandeel. De blijvend lage hypotheekrente en de groeiende bevolking ondersteunen er de huizenmarkt, ondanks de hogere werkloosheidscijfers.

De brutobedrijfswinstmarge hield goed stand en steeg in het tweede kwartaal zelfs.

Van Eeckhout: ‘We hebben snel en diep ingegrepen. We hebben waar mogelijk tijdelijke werkloosheid ingeroepen en in de VS een herstructurering (waarbij 230 mensen werden ontslagen) doorgevoerd. In Europa beginnen we de vruchten te plukken van vroegere inspanningen. Denk aan de recyclagefabriek waar de opstartproblemen achter de rug zijn, de investeringen in ons merk door wielersponsoring, de optimalisering van ons productieplatform en de verhuizing van activiteiten van Duitsland naar Polen. Geen van die projecten is al op volle snelheid, maar geleidelijk komt de payback.’

U zei eerder dat u in een crisis sneller noten kunt kraken, dat het eenvoudiger is aanpassingen door te voeren? Wat is er nog gebeurd?

Van Eeckhout: ‘Het is een werk op vele fronten. We frissen het productgamma sneller op. Producten die niet goed draaien, gaan er sneller uit. In de VS hebben we door mogelijke besmettingen klanten die nog met cheques betalen gevraagd over te schakelen op een elektronisch systeem. Dat werkt, ook al zijn er nog koppigaards. En klanten die altijd traag betalen, hebben we gezegd geld te storten of ze worden niet meer beleverd. We willen niet meer zelf het risico dragen. Waar we vroeger misschien bang waren van een klant, duwen we nu door.'

Wat is uw grootste zorgenkind?

Van Eeckhout: ‘Het virus buiten onze fabrieken houden. Het is een verborgen vijand. Thuis doet iedereen wat hij wil, maar we verwachten van iedereen enige discipline omdat je collega’s kunt besmetten. Nog eens een fabriek sluiten, kunnen we missen. Maar so far so good.'

Ik bedoelde eerder of u zorgen had over bepaalde regio’s.

Van Eeckhout: 'Turkije is een typisch zorgenkind. Het economisch herstel was er begin dit jaar ingezet, maar we ondergaan er de politieke gebeurtenissen. Dat is al enkele jaren zo. Dit jaar is de lokale munt, de lira, opnieuw met 30 procent gedaald. Maar ons lokaal management is het gewend in zo’n turbulente omgeving te werken en prijsverhogingen door te voeren.'

Hebben we het ergste van de crisis gehad?

Van Eeckhout: 'Ik denk het wel. In India en Chili - onze belangrijkste groeimarkten - verkopen we nog altijd bijna niets omdat die landen nog in lockdown zijn, maar elders draait het goed. Er komen ook overheidsmaatregelen om de huizenrenovatie en -isolatie te stimuleren in het Verenigd Koninkrijk en Italië. Ik vermoed dat andere landen volgen. Daar surfen we met onze pvc-raamprofielen, die beter isoleren dan andere materialen, op mee.'

Haalt u de verloren omzet dit jaar nog in?

Van Eeckhout: 'Zullen we er een weddenschap van maken? Voor een pint? Op basis van wat ik zie in juli en augustus heb ik er goede hoop op dat ik van u een gratis pint zal krijgen. Op voorwaarde dat we gespaard blijven van een nieuwe lockdown of infecties in een van ons fabrieken. Of nettowinst nog mogelijk is? De weddenschap gaat over de omzet, hè. Maar ook de andere cijfers zouden mee moeten evolueren.'

Plant u nog investeringen?

Van Eeckhout: 'Een sprinter en een helper om Remco Evenepoel volgend jaar de Tour de France te laten winnen kunnen we nog gebruiken. Nee, serieus nu. De voorbije vier jaren hebben we een groot investeringsprogramma uitgerold, met onder meer fabrieken in de VS en Turkije. Nu keren we terug naar een normaal investeringsritme van 30 miljoen euro per jaar. Maar de voorbije maanden hebben we niet echt gedacht aan uitbreiden.'

Als sponsor van een wielerploeg bent u door de pandemie maandenlang niet in de picture geweest. Nu het seizoen weer begonnen is, bent u topper Remco Evenepoel meteen kwijt.

Van Eeckhout: 'Het is wat het is. Er is nu ook publiciteit, maar anders. Ik had Remco ook liever op het podium gezien met een gele of een roze trui dan dat hij de wereld toespreekt van op zijn ziekenhuisbed.'

Het beurshuis Degroof Petercam verhoogt zijn aandelenadvies voor Deceuninck naar ‘kopen’. Denkt u dan 'eindelijk, ze hebben het licht gezien'?