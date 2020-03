CEO Deceuninck levert 75 procent loon in

De raamprofielenproducent Deceuninck legt zijn fabrieken stil en schrapt het dividend. Zijn management levert loon in om de coronacrisis door te komen.

Deceunink , producent van pvc-raamprofielen, sluit zijn fabrieken in Frankrijk en België omdat in heel Europa bouwwerven stilvallen door het coronavirus. Arbeiders en bedienden worden economisch werkloos. 'Hier heeft niemand een draaiboek voor en is geen strategie tegen opgewassen', zegt CEO Francis Van Eeckhout.

Het bedrijf stelpt waar mogelijk het bloeden. Ook schrapt Deceuninck het dividend van 3 eurocent per aandeel en volgt zo het voorbeeld van Vandevelde en Kinepolis. Daardoor blijft 4 miljoen euro cash extra in het bedrijf. 'Het is een signaal van solidariteit, wat een goede huisvader nu moet doen. Wie weet hoelang de crisis nog duurt? De overheidsmaatregelen en de banken zullen misschien smeerolie voorzien, maar niet-draaiende fabriek brengt niets op', klinkt het.

Aandelen bijkopen

Ik werk aan meer dan 100 procent, maar je moet geen medelijden met mij hebben. We moeten erdoor. Francis Van Eeckhout CEO Deceuninck

De bestuurs- en managementleden leveren een deel van hun verloning in. 'Bij mij is dat 75 procent tot de fabrieken opnieuw draaien', zegt Van Eeckhout. 'Ik werk aan meer dan 100 procent, maar je moet geen medelijden te hebben. We moeten erdoor.'

Deceuninck was goed aan het jaar begonnen met 12 procent omzetgroei tijdens de eerste twee maanden. 'In de Verenigde Staten en Turkije is er zelfs nog groei', zegt Van Eeckhout, 'maar wanneer dit artikel gepubliceerd is, kan dat al veranderd zijn.'