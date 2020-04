CEO Recticel: ‘We kunnen nu volop investeren'...

Olivier Chapelle: 'In China gaan we in april weer naar hetzelfde peil.'

Het Belgische Recticel verkocht de voorbije week een dertigtal fabrieken en incasseerde 210 miljoen euro. ‘Ik ben blij dat het gelukt is. We zijn nu schuldenvrij. We hebben ruimte om te versnellen én overnames te doen’, zegt CEO Olivier Chapelle.

Zijn tiende jaar als CEO van Recticel was het meeste intense. De voorbije twaalf maanden moest hij van zich afbijten toen het Britse Kingspan het bedrijf probeerde in te lijven. Daarna voerde hij onderhandelingen die deze week uitmondden in de verkoop van twee divisies voor 210 miljoen euro. ‘We hebben er lang aan gewerkt, en ik ben blij met de reactie van investeerders.’

Bio Olivier Chapelle (56) > Geboren in Brussel op 7 augustus 1964. > Getrouwd, drie kinderen. > Burgerlijk ingenieur UCL en MBA Solvay Business School. > Actief geweest bij Glaverbel, SmithKlineBeecham, Owens Corning, Faurecia, Wagon Automotive. > Sinds 1 april 2010 officieel aan de slag bij Recticel als CEO, opvolger van Luc Vansteenkiste. > Onafhankelijke bestuurder bij Cofinimmo.

De beurswaarde van Recticel steeg de voorbije week met bijna 13 procent naar 387,7 miljoen euro. Maar het moeilijkste voor Chapelle moet wellicht nog komen, de heropstart na de lockdowns. ‘Ik ben er zeker van dat deze crisis ons gedrag zal veranderen. Ik zal nog wel zakenreizen doen, maar minder. En anders vergaderen en communiceren. We zien nu dat het ook werkt, soms efficiënter zelfs’, zegt Chapelle.

Einde van een tijdperk

Recticel maakt isolatieplaten, matrassen, ondergronden voor hockeyvelden, schuimen voor verfrollen, dashboards... De gemene deler: de kunststof polyurethaan. Zelfs in de raketten van SpaceX zit een stukje Recticel, om de cargo bij het opstijgen te beschermen tegen schokken.

Recticel verkocht zijn belang van 50 procent in Eurofoam, dat polyurethaanschuim voor zitmeubels en matrassen produceert, met vestigingen in Centraal- en Oost-Europa. De automobieldivisie, die dashboardhuiden maakt, gaat in twee stappen de deur uit, eerst met 51 procent.

Alles stilleggen is eenvoudiger dan op de juiste manier herstarten. Olivier Chapelle CEO Recticel

De verkoop van de ondermaats presterende automobieltak is het einde van een tijdperk, waar aandeelhouders al jaren op zaten te wachten. Recticel ontwikkelde in de jaren 90 de technologie om dashboards met polyurethaan te spuiten. Een revolutionaire doorbraak. Doorheen de jaren werden honderden miljoenen euro in fabrieken geïnvesteerd, maar die heeft het bedrijf vermoedelijk nooit helemaal terugverdiend. Door opstart- en productieproblemen, oprukkende concurrentie...

Zijn voorgangers met de vinger wijzen doet Chapelle niet. Maar ook in de tien jaar dat hij CEO was, was de afdeling slechts ‘cashneutraal, licht negatief misschien’. ‘Het is een mooie business, maar te cyclisch, te klein voor ons, en er was te weinig synergie met andere activiteiten. Het zat gewoon niet in het juiste bedrijf. Dus ja, ik ben blij dat het gelukt is.’



De timing is opmerkelijk, net nu de wereld in een grote crisis zit en de autosector helemaal tot stilstand is gekomen.

Chapelle: ‘Onze automobielfabrieken in Europa zijn gesloten, al twee of drie weken. Dat klopt. Maar in China, waar we werken voor BMW, Mercedes en Peugeot, is het anders. In de eerste helft van februari zijn de volumes met 80 procent gedaald, maar in april gaan we weer naar het normale peil.’

Maar dit is min of meer het slechtst denkbare moment, toch?

Chapelle: ‘We hebben in het verleden lagere offertes gekregen. Eerst toen onze business nog in dalende lijn was. Dan toen we contracten binnenhaalden, maar die nog moesten opstarten, met de nodige vraagtekens. Toen duidelijk werd dat alles draaide, hebben we positieve aandacht gekregen.’

40 procent werkloos 40 procent van het Recticel-personeel is tijdelijk werkloos door de coronacrisis.

KBC Securities schat de verkoopwaarde van de divisie op 50 à 55 miljoen euro, zowat 20 miljoen onder de boekwaarde. Begin 2018 zouden de eerste (niet-bindende) biedingen een eind boven 100 miljoen euro hebben gelegen. Daar hebt u kansen laten liggen.

Chapelle: ‘Dat zou ik niet zeggen. De brand in onze fabriek in Tsjechië heeft ons ook parten gespeeld. Daardoor hebben we het verkoopproces niet in 2017 op gang kunnen trekken. Spijtig, want dat zou de perfecte timing geweest zijn. Het werd dus maart 2018, maar zulke onderhandelingen sluit je niet in één dag af en vanaf midden 2018 zijn de marktomstandigheden sterk verslechterd door de handelsoorlog. Maar goed, de deal is getekend en de koper heeft de financiering rond. We zijn tevreden.’

Verliezen slikken en doorgaan?

Chapelle: ‘Voilà.’

Overnameprooi

En Eurofoam? Moest dat ook buiten? Of was dat omdat Greiner, de joint-venturepartner, vorig jaar achter uw rug heeft samengespannen met Kingspan om Recticel over te nemen?

Chapelle: ‘Met Greiner zijn we vrienden gebleven, maar we kunnen natuurlijk niet vergeten wat gebeurd is. We hebben een mooie prijs gekregen, en hebben de rare situatie op een mooie manier opgelost.’

Volgens analisten is dit niet het eindspel, en is het aangewezen van Recticel een puur isolatiebedrijf te maken en andere activiteiten te verkopen: Slaapcomfort (matrassen en lattenbodems) en Soepelschuim (schuimen voor matrassen, zitmeubels en industriële toepassingen).

Chapelle: ‘Dat is hun opinie. Met de raad van bestuur zullen we de juiste beslissing maken als het moet. Maar vandaag staat dat niet op de agenda.’

Iedereen kan een bod uitbrengen, we staan op de beurs. Maar ons bedrijf is sterker dan ooit. Olivier Chapelle CEo Recticel

Denkt u dat Recticel nu nog meer een overnameprooi is dan vorig jaar?

Chapelle: ‘Iedereen kan een bod uitbrengen, we staan op de beurs. Als dat gebeurt, zullen we dat bekijken. Maar ons bedrijf is sterker dan ooit. We hebben een zeer grote stap gezet. We zijn schuldenvrij en dat geeft ons de kracht om te investeren in andere domeinen, waar we hogere rendementen halen. Dat zullen we ook doen, in eerste instantie in isolatie en technische schuimen. We hebben al isolatiefabrieken gebouwd in Frankrijk, het VK en Finland. In India en Marokko hebben we de productie van technische schuimen - akoestische isolatie voor compressoren en generatoren - uitgebreid. We hebben ruimte om te versnellen én overnames te doen.’

Isolatie is het speerpunt van de groep, maar vorig jaar zakte de winst (ebit) wel met bijna de helft.

Chapelle: ‘Kijk, 2018 was ons beste jaar ooit en 2019 was wat moeilijker, onder meer door de opstart van de fabriek in Finland. We zijn er begonnen van nul. Er is een markt, maar het vergt tijd om te bouwen, de productie in gang te zetten, klanten te winnen en volumes op te bouwen. Het duurt twee jaar om break-even te draaien, pas daarna kan je winst maken.’

‘We hadden verwacht sneller te gaan, maar we blijven in de sector geloven. Polyurethaan neemt marktaandeel van klassieke materialen zoals glas- en rots-wol. De verkoopvolumes stijgen gemiddeld met 10 procent per jaar. We zien geen reden waarom dat verandert, al zal het coronavirus een impact hebben, maar dat is tijdelijk.'

Coronacrisis

De wereld is in crisis. De bouwindustrie ligt stil, autofabrieken zijn gesloten, winkels zijn gesloten. Dat treft Recticel langs alle kanten. Hoe pakt u dat aan?

Chapelle: ‘We zitten op onbekend terrein. Dit is een diepe en heel snelle crisis. Het is ongelooflijk. We moeten de gezondheid van onze werknemers waarborgen en kosten besparen, want de terugval is groot. De top 30 van het bedrijf heeft loon ingeleverd, en zowat 40 procent van het personeel is tijdelijk werkloos. Dat gaat over duizenden mensen. In Frankrijk ligt alles stil. In België ligt de fabriek in Geraardsbergen stil, en draaien de andere op lagere snelheid. We zijn ook voorzichtig met klanten. Bij sommigen vragen we cashbetaling bij levering, want we weten dat er in de problemen komen.

Vindt u dat te harde maatregelen genomen zijn om het virus tegen te gaan?

Chapelle: ‘Ik denk dat er geen andere keuze was, maar de gevolgen ervan zijn groot en onderschat. We kunnen niet veel langer wachten om de economie te herstarten. Straks heb ik een conferencecall om de planning van de Comfort-afdeling te bekijken. Als onze klanten herstarten, moeten we klaarstaan. Welke landen eerst? Welke merken eerst? Welke producten? Wat hebben we in stock? Wat doen we met productie? Alles stilleggen is eenvoudiger dan op de juiste manier herstarten.’