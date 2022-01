CEO bodemonderzoeker ABO: 'Infrastructuurwerken in en rond water in gevaar'

Het arrest van de Raad van State over het grondverzet op de Oosterweelwerf kan verregaande gevolgen hebben voor infrastructuurwerken in ons land. Baggerslib verplaatsen kan een probleem vormen.

Het arrest van de Raad van State over het grondverzet van met PFOS vervuilde grond op de Oosterweelwerf kan volgens topman Frank De Palmenaer van de Belgische bodemonderzoeker ABO verregaande gevolgen hebben voor alle infrastructuurwerken in en rond water. Denk aan de bouw van bruggen, bruggenhoofden, sluizen maar ook bouwputten waar met PFAS en PFOS verontreinigde grond moet worden afgevoerd.

'In veel beken en rivieren, en zeker in het slib en de sedimenten, stelden we vorig jaar via staalnames dikwijls PFOS-concentraties vast die de wettelijke normen overschrijden. Het gebeurt meer dan verwacht. Dat baggerslib mag door het arrest niet meer uitgebaggerd en verplaatst worden omdat er geen wettelijk kader is voor opslagplaatsen en er geen saneringstechnieken beschikbaar zijn voor die sterk vervuilde grond. Er moet dus dringend een oplossing komen. Anders dreigen bepaalde werken maanden stil te liggen, zoals enkele jaren geleden in Nederland', zegt De Palmenaer.

Het eten van 'zeegroenten', zoals lamsoor en zeekraal, uit de Westerschelde wordt afgeraden nadat bij vissen PFAS-concentraties gemeten werden die 800 keer boven de norm lagen.

'De Nederlandse regering heeft toen de wet aangepast en er werden verschillende dumpsites aangeduid, zoals het IJsseloog, een kunstmatig eiland aan de monding van de IJssel in het Ketelmeer. Licht met PFAS verontreinigde grond wordt in Nederland naar erkende stortplaatsen gebracht in afwachting van gepaste reinigingstechnieken.'

Westerschelde

Ook Nederland krijgt de PFAS-problematiek niet onder controle, zegt De Palmenaer nu vastgesteld wordt dat er in vissen in de Westerschelde ook hoge concentraties worden teruggevonden, die wel 800 keer de norm overschrijden. Na studies in opdracht van de provincie Zeeland, wordt nu ook het eten van ‘zeegroenten’ (zoals lamsoor en zeekraal) door die hoge concentraties sterk afgeraden. ABO voert in Nederland onderzoek uit in natuurgebieden rond de Westerschelde naar die problematiek na ongerustheid over het effect van de 3M-vervuiling op het water van de Westerschelde en de biotopen daarrond.

Het verbranden van PFOS-grond op hoge temperatuur is volgens De Palmenaer geen goede oplossing omdat dan wel het PFOS verdwijnt maar andere gevaarlijke nieuwe scheikundige verbindingen kunnen ontstaan die we misschien niet kennen.

Zo is in Nederland vastgesteld dat thermisch gereinigde grond, die afgezet is op bijvoorbeeld de nieuwe zeedijk bij Hulst, niet aanvaard wordt omdat die te hoge concentraties benzeen en andere stoffen bevat. De gemeente Hulst vraagt nu om een oplossing voor die grond.

De Palmenaer pleit in België ook voor een duidelijk normenkader voor het gebruik van (matig) PFAS-houdende grond voor bouwkundig bodemgebruik en een melding van PFOS-vervuiling via atmosferisch neerslag in alle bodemattesten. Nu blijft dat meestal beperkt tot bodemattesten waar onderzoeken effectief PFOS of PFAS hebben vastgesteld.